Η Κίνα εκτέλεσε 11 άτομα για γιγαντιαίο κύκλωμα διαδικτυακής απάτης δισεκατομμυρίων

Η Κίνα εκτέλεσε 11 μέλη της οικογένειας Μινγκ, μιας από τις πιο γνωστές δυναστείες οργανωμένου εγκλήματος που είχαν στήσει κέντρα τηλεαπάτης στη Μιανμάρ, κοντά στα βορειοανατολικά σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι καταδίκες είχαν ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο από δικαστήριο στην επαρχία Ζετζιάνγκ. Οι κατηγορίες αφορούσαν ανθρωποκτονίες, παράνομη κράτηση, απάτες και λειτουργία παράνομων χαρτοπαικτικών λεσχών. Πρόκειται για τις πρώτες εκτελέσεις που αποδίδονται στην Κίνα εναντίον ηγετικών μορφών του κυκλώματος τηλεαπάτης που δρούσε από τη Μιανμάρ, αλλά το Πεκίνο δείχνει ότι δεν θα μείνει εκεί.

Παράλληλα, η υπόθεση λειτουργεί ως μήνυμα αποτροπής προς όσους σκέφτονται να συνεχίσουν το ίδιο μοντέλο εγκληματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, τα δίκτυα δεν έχουν εξαφανιστεί. Σύμφωνα με το BBC, μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων έχει μετακινηθεί προς τα σύνορα της Μιανμάρ με την Ταϊλάνδη, αλλά και σε Καμπότζη και Λάος, περιοχές όπου η κινεζική επιρροή είναι σαφώς πιο περιορισμένη.

Δίκτυα τηλεαπάτης με χιλιάδες θύματα

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν πέσει θύματα trafficking, ώστε να δουλέψουν εξαναγκαστικά σε online απάτες στη Μιανμάρ και σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ανάμεσά τους υπάρχουν και χιλιάδες Κινέζοι, ενώ οι οικονομικές απώλειες από τα θύματα υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια δολάρια και αφορούν κυρίως πολίτες της Κίνας.

Στο παρασκήνιο βρίσκεται και η πίεση του Πεκίνου προς τη στρατιωτική ηγεσία της Μιανμάρ, η οποία κατηγορείται ότι δεν εμπόδισε την επέκταση του συγκεκριμένου «βιομηχανικού» εγκλήματος και ότι πιθανότατα αποκόμιζε οφέλη. Η κινεζική δυσαρέσκεια αποτυπώθηκε και στην εξέλιξη της σύγκρουσης στα τέλη του 2023, όταν συμμαχία ένοπλων εθνοτικών οργανώσεων εξαπέλυσε επίθεση στην πολιτεία Σαν. Στην επιχείρηση αυτή καταλήφθηκαν σημαντικές περιοχές από τον στρατό της Μιανμάρ και πέρασε στα χέρια των ενόπλων η Λάουκαϊνγκ, κομβική συνοριακή πόλη.

Η οικογένεια Μινγκ ήταν μία από τις φατρίες που κυριάρχησαν στη Λάουκαϊνγκ και την μετέτρεψαν από φτωχή κωμόπολη σε βιτρίνα καζίνο και red light συνοικιών. Σταδιακά, το βάρος μεταφέρθηκε από τον τζόγο και την πορνεία στη διαδικτυακή απάτη, με ανθρώπους που απάγονταν ή στρατολογούνταν με δόλιο τρόπο και στη συνέχεια κρατούνταν υπό καθεστώς βίας για να «τρέχουν» τις απάτες.

Σύμφωνα με στοιχεία που αποδίδονται στο ανώτατο δικαστήριο της Κίνας, οι δραστηριότητες των Μινγκ σε απάτες και παράνομα τυχερά παιχνίδια απέφεραν πάνω από 10 δισ. γουάν την περίοδο 2015 έως 2023 (περίπου 1,2 δισ. ευρώ). Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι υποθέσεις συνδέθηκαν με 14 θανάτους Κινέζων πολιτών και με πολλούς τραυματισμούς.

Η δίκη της οικογένειας έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο στην ακροαματική διαδικασία της ανακοίνωσης των ποινών επιτράπηκε να παραστούν πάνω από 160 άτομα, ανάμεσά τους και συγγενείς θυμάτων.

Πώς κατέρρευσε η δυναστεία

Το δίκτυο των Μινγκ κατέρρευσε το 2023, όταν εθνοτικές πολιτοφυλακές που πήραν τον έλεγχο της Λάουκαϊνγκ, στο πλαίσιο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τον στρατό της Μιανμάρ, τους συνέλαβαν και τους παρέδωσαν στην Κίνα. Την ίδια χρονιά, ο πατριάρχης της οικογένειας Μινγκ Σουετσάνγκ αυτοκτόνησε, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού της Μιανμάρ, την ώρα που προσπαθούσε να αποφύγει τη σύλληψη.

Περισσότερα από 20 ακόμη μέλη της οικογένειας καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 5 χρόνια έως ισόβια. Παράλληλα, οι κινεζικές αρχές αξιοποίησαν τις ομολογίες συλληφθέντων σε ντοκιμαντέρ της κρατικής τηλεόρασης, θέλοντας να δείξουν ότι στοχεύουν στην πλήρη εξάρθρωση των κυκλωμάτων.

Οι Μινγκ είναι οι πρώτοι από τους αποκαλούμενους «άρχοντες» των scam centres στη Μιανμάρ που φτάνουν στην εκτέλεση από την Κίνα. Ήδη πέντε μέλη της οικογένειας Μπάι καταδικάστηκαν σε θάνατο τον Νοέμβριο, ενώ εκκρεμούν και άλλες δίκες για κατηγορούμενους από τις οικογένειες Γουέι και Λιου.

