Η Κίνα αίρει τον αποκλεισμό στις ταινίες της Marvel- Μετά από 3,5 χρόνια

Μετά από 3,5 χρόνια, η Κίνα αίρει τον αποκλεισμό στις ταινίες της Marvel. Ανακοινώθηκαν προβολές των Black Panther: Wakanda Forever και Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Οι ταινίες θα κυκλοφορήσουν εντός Φεβρουαρίου, μετά την κινεζική πρωτοχρονιά. Η τελευταία ταινία που είχε προβληθεί στους κινηματογράφους της χώρας ήταν το Avengers: Endgame το 2019.

Οι κυκλοφορίες ξένων ταινιών εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τις ρυθμιστικές Αρχές της Διεύθυνσης Κινηματογράφου της Κίνας (CFA), η οποία αποτελεί μέρος του τμήματος προπαγάνδας του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Η CFA εμποδίζει, συστηματικά, την κυκλοφορία ξένων ταινιών για να διατηρήσει τη λογοκρισία και να προστατεύσει την εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία.

Η Διεύθυνση Κινηματογράφου δεν έχει εξηγήσει ποτέ τους λόγους αποκλεισμού της Marvel. Αναλυτές, ωστόσο, έχουν δώσει μία σειρά από εξηγήσεις, όπως η παρουσία ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρων, τα σύμβολα αμερικανικού πατριωτισμού αλλά και η πρόσληψη της σκηνοθέτιδος Chloé Zhao, η οποία έχει επικρίνει, δημοσίως, τη χώρα της.

Το 2022, αναφέρθηκε ότι η ταινία Spider-Man: No Way Home δεν κυκλοφόρησε αφού η CFA ζήτησε από τη Sony -την εταιρεία διανομή της ταινίας- να αφαιρέσει το Άγαλμα της Ελευθερίας από σκηνές που θεωρούσε πολύ «πατριωτικές». Το στούντιο αρνήθηκε.

Το Doctor Strange in the Multiverse of Madness φέρεται, επίσης, να μην κυκλοφόρησε λόγω της συμπερίληψης ενός χαρακτήρα με δύο λεσβίες μητέρες και για μια σκηνή που δείχνει την εφημερίδα Epoch Times, η οποία ασκεί κριτική στο κομμουνιστικό κόμμα.

Παραδοσιακά, οι ταινίες της Marvel είχαν μεγάλη επιτυχία στην Κίνα, με τα κέρδη να είναι πολλών εκατομμυρίων. Ωστόσο, από το 2019 έχει απαγορευτεί η προβολή συνολικά έξι ταινιών.

Πρόσφατα υπήρξαν σημάδια ότι η Κίνα έχει αρχίσει να ευαισθητοποιείται ως προς το Χόλιγουντ, με τη συνέχεια του Avatar του Τζέιμς Κάμερον, Avatar: The Way of Water, να έχει εγκριθεί για κυκλοφορία και για προβολή κατά τη διάρκεια της αργίας του σεληνιακού νέου έτους, η οποία συνήθως προορίζεται μόνο για εγχώριες ταινίες. Μέχρι στιγμής, τα κέρδη είναι 220 εκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από Guardian