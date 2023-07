Η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να αγοράσει ξανά το μερίδιό της στην εταιρεία καλλυντικών της

Η Κιμ Καρντάσιαν βρίσκεται σε συζητήσεις για να αγοράσει ξανά το μειοψηφικό πακέτο της εταιρείας καλλυντικών που είχε πουλήσει στην εταιρεία Coty, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Σημειώνεται, ότι η τιμή πώλησης δεν έχει καθοριστεί ακόμα και οι επαφές θα μπορούσαν ακόμα και να ναυαγήσουν πριν επιτευχθεί τελική συμφωνία για το μερίδιο της Κιμ Καρντάσιαν στην SKKN, ανέφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η αξία της επιχείρησης, γνωστής προηγουμένως ως KKW Holdings, έφτασε να αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, όταν η Coty απέκτησε το 20% της εταιρείας της πριν από τρία χρόνια.

Υπενθυμίζεται, ότι εκείνη η συμφωνία επετεύχθη λίγους μήνες μετά τη σύμπραξη συνεργασίας της Coty με την αδερφή της, Κάιλι Τζένερ, για το ποσό των 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μάλιστα, δεν ήταν ρόδινη η συνεργασία τους. Η Seed Beauty, εταιρεία που συνεργάζεται με την influencer για τη σειρά ομορφιάς της, κατέθεσε μήνυση στο brand της και μάλιστα κέρδισε το δικαστήριο, εμποδίζοντάς την να μοιράζεται εμπορικά μυστικά στη νέα συνεργασία της με την Coty Inc.

Η Αμερικανίδα σταρ και επιχειρηματίας, η οποία είναι γνωστή και για τα ριάλιτι «The Kardashians» και «Keeping Up With the Kardashians», έχει επεκτείνει την επιχειρηματική της αυτοκρατορία τα τελευταία χρόνια. Η επιχείρηση εσωρούχων και ενδυμάτων της, Skims, αποτιμήθηκε πέρυσι στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal