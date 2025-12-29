Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε δώρα στα παιδιά της κουτάβια και προκάλεσε αντιδράσεις

Η Κιμ Καρντάσιαν αποφάσισε να κάνει δώρο Χριστουγέννων στα παιδιά της, κουτάβια και προκάλεσε κύμα αντιδράσεων.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων, PETA, στρέφεται κατά της Κιμ Καρντάσιαν, μετά την αποκάλυψη ότι χάρισε από ένα κουτάβι σε καθένα από τα τέσσερα παιδιά της.

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο περιοδικό PEOPLE την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, η ιδρύτρια της People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), Ίνγκριντ Νιούκιρκ, σχολίασε τα δώρα της Κιμ προς τα παιδιά της: Νορθ, 12 ετών, Σεντ, 10, Σικάγο, 7, και Ψαλμ, 6, τα οποία έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

«Τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια και είναι πραγματικά κρίμα που η Κιμ έχασε την ευκαιρία να γίνει εκπρόσωπος για τα σκυλάκια των καταφυγίων και αντ’ αυτού δέχεται δικαίως σφοδρή κριτική στα social media», δήλωσε η Νιούκιρκ.

Η ιδρύτρια της PETA κάλεσε επίσης την Κιμ, και την αδελφή της, Κλόε Καρντάσιαν, η οποία επίσης χάρισε έναν σκύλο στην οικογένειά της για τα Χριστούγεννα, να «επικοινωνήσουν με την PETA ή με ένα τοπικό καταφύγιο την επόμενη φορά» που θα θελήσουν να προσθέσουν έναν ακόμη σκύλο στην οικογένειά τους.

«[Μπορούν] να προσπαθήσουν να επανορθώσουν τώρα, στέλνοντας τα παιδιά τους να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε ένα τοπικό καταφύγιο ή χρηματοδοτώντας μια ημέρα υιοθεσιών ή έστω μία ημέρα στειρώσεων, ώστε να συμβάλουν στον περιορισμό της αυξανόμενης κρίσης των άστεγων κουταβιών», πρόσθεσε.

«Εκπρόσωπος της Kim Kardashian δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του PEOPLE για σχόλιο», γράφει το περιοδικό. Η τηλεπερσόνα μοιράστηκε ανήμερα των Χριστουγέννων μια σειρά από Instagram Stories, αποκαλύπτοντας ότι η οικογένειά της μεγάλωσε με τέσσερα μικρά κουτάβια Πομεράνιαν, ενώ ετοίμασε και σχετικό Christmas vlog που δημοσίευσε στο TikTok.

Σε φωτογραφία όπου δημοσίευσε σε story και εμφανίζονταν, μεταξύ άλλων, τα τέσσερα κουτάβια μαζί, η Κιμ έγραψε: «Κάθε παιδί πήρε από ένα κουτάβι». Η Κλόε Καρντάσιαν, μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες ενός μαύρου κουταβιού λαμπραντόρ στα Instagram Stories της στις 25 Δεκεμβρίου, αποκαλύπτοντας ότι η οικογένειά της απέκτησε τον σκύλο ως χριστουγεννιάτικο δώρο.