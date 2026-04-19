Η Κέιτλιν Τζένερ λέει ότι ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για το διαβατήριό της χωρίς αποτέλεσμα

Η Κέιτλιν Τζένερ είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Τόμι Λάρεν ότι, όταν ανανέωσε το αμερικανικό διαβατήριό της, το νέο έγγραφο επέστρεψε με ένδειξη φύλου «M», παρότι, όπως ανέφερε, εδώ και χρόνια όλα τα επίσημα χαρτιά της είχαν αλλάξει σε «F».

Η ίδια είπε ότι αυτό έχει γίνει πλέον και ζήτημα ασφάλειας, αφού δυσκολεύει τα διεθνή ταξίδια της.

Οπως εξήγησε, προσπάθησε αρχικά να διορθώσει το θέμα μέσα από τη συνηθισμένη διαδικασία, στέλνοντας ξανά τα σχετικά έγγραφα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια άφησε επιστολή για τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, εξηγώντας ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την ίδια αλλά και πολλούς άλλους τρανς ανθρώπους. Μέχρι σήμερα, λέει, δεν έχει λάβει απάντηση.

Η ίδια απέφυγε να επιτεθεί προσωπικά στον Τραμπ και είπε ότι συνεχίζει να τον στηρίζει, παραδέχθηκε όμως ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν φαίνεται να έχει μελετηθεί καλά ως προς τις συνέπειές της στην καθημερινότητα των τρανς ανθρώπων.

Το θέμα έχει ενδιαφέρον όχι μόνο επειδή αφορά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τρανς πρόσωπα της αμερικανικής δημόσιας ζωής, αλλά και επειδή δείχνει πώς μια κυβερνητική επιλογή μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ ακόμη και σε ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους που έχουν σταθεί δημόσια στο πλευρό του Τραμπ. Η Τζένερ δεν είναι η μόνη που έχει μιλήσει δημόσια για τέτοιο πρόβλημα, κάτι που δείχνει ότι το ζήτημα ξεπερνά την προσωπική της περίπτωση.

Με στοιχεία από People, The Advocate, Deadline