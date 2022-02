Η Κέιτ Μίντλετον θα διαβάσει παραμύθι για παιδιά, σε τηλεοπτική εκπομπή

Παιδιά στη Βρετανία θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν την Κέιτ Μίντλετον να τους διαβάζει ένα παραμύθι, αυτή την Κυριακή.

Η δούκισσα του Κέιμπριτζ θα εμφανιστεί στην εκπομπή «Bedtime Stories» του CBeebies, το κανάλι για παιδιά του BBC. Αφορμή είναι το γεγονός ότι αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην ψυχική υγεία των παιδιών στη Βρετανία.

Για την εκπομπή η Μίντλετον επέλεξε το παραμύθι «The owl who was afraid of the dark» (Η κουκουβάγια που φοβόταν το σκοτάδι), της Τζιλ Τόμλινσον. Πρόκειται για την ιστορία του Πλοπ, μιας μικρής κουκουβάγιας, που αποκτά αυτοπεποίθηση και ξεπερνά τους φόβους του με τη βοήθεια των άλλων.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σημασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πέρυσι, μαζί με τον σύζυγό της, σύστησαν ένα ίδρυμα, με στόχο να στραφεί η προσοχή στη σημασία που έχουν τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής στην εξέλιξη των παιδιών.

Δεν είναι η πρώτη διάσημη που θα διαβάσει παραμύθι στα παιδιά, σε αυτή την εκπομπή. Στο παρελθόν το ίδιο έχουν κάνει μεταξύ άλλων ο Εντ Σίραν, η Ρις Γουίδερσπουν, ο Τομ Χάρντι και η Ντόλι Πάρτον.