«Η Κέιτ Μίντλετον δεν ήθελε τη Μέγκαν Μαρκλ στη στέψη»- Τι λέει βασιλικός βιογράφος

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ, ήταν εκείνη που έλαβε μπλόκο στην παρουσία της Μέγκαν Μαρκλ στην επικείμενη στέψη του βασιλιά Καρόλου, υποστηρίζει διακεκριμένος βασιλικός βιογράφος.

Προ ημερών έγινε γνωστό πως ο πρίγκιπας Χάρι θα ταξιδέψει στη Βρετανία για τη στέψη του πατέρα του στις 6 Μαΐου, άλλα η σύζυγός του και τα παιδιά τους θα παραμείνουν στην Καλιφόρνια.

Ο Τομ Μπάουερ, ο οποίος έγραψε το μπεστ-σέλερ "Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors", κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο GB News, σημείωσε ότι πιστεύει ότι η Μέγκαν Μαρκλ μπορεί πράγματι να ήθελε να παρευρεθεί στο ιστορικό γεγονός.

«Πρέπει όλοι να είμαστε ευγνώμονες που η Κέιτ, στο τέλος νομίζω, εμπόδισε τη Μέγκαν να έρθει και είπε ότι "δεν θα την ήθελε εκεί σε καμία περίπτωση"» υποστήριξε ο συγγραφέας. «Και αν ερχόταν, θα έπρεπε να καθίσει στο πίσω μέρος».

«Πιστεύω ότι για τη βασιλική οικογένεια, η παρουσία του Χάρι είναι συνταγματικά σημαντική» συνέχισε ο Μπάουερ. «Θεός φυλάξοι, αν πέθαιναν όλοι οι Κέιμπριτζ, θα είχαμε τον βασιλιά Χάρι στον θρόνο μετά τον Κάρολο, οπότε πρέπει να είναι εκεί».

Η πεποίθηση του Μπάουερ ότι η Κέιτ Μίντλετον είναι υπεύθυνη για την απόφαση αποχής της Μαρκλ έρχεται μετά τον πάταγο που έκανε η δήλωσή της για τον κοινό περίπατο με τους δούκες του Σάσεξ, μετά τον θάνατο της βασίλισσας.

«Ήταν ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που χρειάστηκε να κάνει ποτέ» είπε η ίδια, νέο βιβλίο για τη βασιλική οικογένεια.

Μετά την κηδεία, το χάσμα μεταξύ τους βάθυνε καθώς ο πρίγκιπας Χάρι εξέδωσε την αυτοβιογραφία του, "Spare", στην οποία ανέλυσε τις εντάσεις εντός της οικογένειας και αποκάλυπτε επεισόδια που το παλάτι δεν θα ήθελε να γνωστοποιηθούν.