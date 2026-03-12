Η Kate Winslet στο νέο Lord of the Rings

Η Kate Winslet μπαίνει στο The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, με αμερικανικά δημοσιεύματα να τη θέλουν σε κεντρικό γυναικείο ρόλο στη νέα ταινία του Andy Serkis. Ο ρόλος της δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Η νέα ταινία εκτυλίσσεται χρονικά ανάμεσα στις ιστορίες του Hobbit και του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και παρακολουθεί την αναζήτηση του Gollum, πριν εκείνος αποκαλύψει στοιχεία για το Δαχτυλίδι στον Sauron. Ο Andy Serkis επιστρέφει τόσο στη σκηνοθεσία όσο και στον ρόλο του Gollum, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν ο Peter Jackson, η Fran Walsh, η Philippa Boyens και ο Zane Weiner. Η έξοδός της στις αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου 2027.

Αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι στο καστ επιστρέφουν ο Ian McKellen ως Gandalf, ο Elijah Wood ως Frodo και ο ίδιος ο Serkis ως Gollum, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται στη Νέα Ζηλανδία από τα τέλη Μαΐου έως τον Οκτώβριο.

Για την Kate Winslet, η συμμετοχή αυτή σηματοδοτεί την είσοδό της σε ακόμη ένα μεγάλο κινηματογραφικό franchise μετά το Avatar, αλλά και μια έμμεση επιστροφή στον κόσμο του Peter Jackson, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο Heavenly Creatures. Το βασικό, πάντως, είναι ότι τα αμερικανικά μέσα τη δίνουν ήδη μέσα στο πρότζεκτ και μάλιστα σε κεντρικό γυναικείο ρόλο.