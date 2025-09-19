Η Κάμαλα Χάρις αποκάλυψε πως ο Γουόλς δεν ήταν η πρώτη της επιλογή για υποψήφιος αντιπρόεδρος

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις δήλωσε ότι πέρυσι είχε επιλέξει τον Πιτ Μπάτιτζιγκ ως υποψήφιο αντιπρόεδρο, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν έτοιμες για αυτόν τον συνδυασμό, σύμφωνα με απόσπασμα από το νέο της βιβλίο.

Η Χάρις γράφει στο απόσπασμα του 107 Days, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη στο The Atlantic, ότι ο πρώην υπουργός Μεταφορών του Τζο Μπάιντεν ήταν η «πρώτη της επιλογή», προσθέτοντας ότι θα «είχε αποτελέσει ιδανικό συνεργάτη, εάν ήμουν λευκός, straight άνδρας».

«Αλλά ήδη ζητούσαμε πολλά από την Αμερική: να αποδεχτεί μια γυναίκα, μια μαύρη γυναίκα, μια μαύρη γυναίκα παντρεμένη με έναν Εβραίο. Ένα κομμάτι μου ήθελε να πει, 'Γ**α το, ας το κάνουμε'. Αλλά γνωρίζοντας τις συνέπειες, ήταν υπερβολικά μεγάλο ρίσκο», γράφει.

Στο απόσπασμα, αναφέρει την αγάπη της για τη συνεργασία με τον Μπάτιτζιγκ και τη φιλία της με εκείνον και τον σύζυγό του, αλλά ότι οι δύο μαζί στο ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών θα ήταν υπερβολικά ριψοκίνδυνο.

«Και νομίζω ότι ο Πιτ το ήξερε κι εκείνος - προς λύπη και των δύο μας», σημειώνει.

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς αποφάσισε να μην επιλέξει τον Μπάτιτζιγκ, πρώην δήμαρχο του Σάουθ Μπεντ στην Ιντιάνα και πρώην αξιωματικό πληροφοριών στις Εφεδρικές Δυνάμεις του Ναυτικού. Ο Μπάτιτζιγκ αναδείχθηκε σε εθνικό πολιτικό πρόσωπο κατά την προεδρική του εκστρατεία το 2020, όπου κέρδισε τις εκλογές των προκριματικών της Αϊόβα.

Μετά την αποχώρηση του Μπάιντεν από την κούρσα για την προεδρία τον Ιούλιο του 2024, λόγω μιας καταστροφικής εμφάνισης σε ντιμπέιτ, η Χάρις ηγήθηκε του ψηφοδελτίου των Δημοκρατικών.

Επέλεξε τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουολς, ως υποψήφιο αντιπρόεδρο, μετά από ευρεία διάδοση της ατάκας του για τον Τραμπ και τον τότε υποψήφιό του, γερουσιαστή Τζέι Ντι Βανς από το Οχάιο: «Αυτοί οι τύποι είναι απλώς παράξενοι».

Το βιβλίο της Χάρις, το οποίο αναφέρεται στη διάρκεια της σύντομης προεδρικής εκστρατείας της, αναμένεται να εκδοθεί από την Simon & Schuster την Τρίτη.

Με πληροφορίες από AP News