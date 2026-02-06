Η κακοκαιρία Λεονάρντο πλήττει την Ιβηρική - Πιέσεις για αναβολή των εκλογών στην Πορτογαλία

Ισχυρές βροχές και άνεμοι συνέχισαν να πλήττουν την Παρασκευή περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, με τουλάχιστον έναν νεκρό, χιλιάδες εκκενώσεις και αυξανόμενη ανησυχία για πλημμύρες.

Στην Πορτογαλία, η ένταση της κακοκαιρίας έφερε και πολιτική συζήτηση, καθώς διατυπώθηκαν αιτήματα για αναβολή του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή.

Η καταιγίδα Λεονάρντο, που σάρωσε την Ιβηρική αυτή την εβδομάδα, οδήγησε την πορτογαλική κυβέρνηση να παρατείνει το καθεστώς έκτακτης ανάγκης σε 69 δήμους έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Στην Πορτογαλία έχει καταγραφεί ένας θάνατος, ενώ στη νότια Ισπανία, στην Ανδαλουσία, ένα νεαρό κορίτσι αγνοείται.

Στην Ανδαλουσία, περισσότερα από 7.000 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι αρχές εκκένωσαν τη νύχτα περιοχές κοντά στον ποταμό Γουαδαλκιβίρ στην Κόρδοβα, καθώς η στάθμη του νερού ανέβηκε απότομα. Παράλληλα, περίπου 1.500 κάτοικοι διατάχθηκαν να απομακρυνθούν από τη Γκραθαλέμα, ορεινό χωριό δημοφιλές σε πεζοπόρους, όπου νερά πέρασαν μέσα από τοίχους σπιτιών και κατέβαιναν με ορμή στα λιθόστρωτα στενά.

Ο περιφερειάρχης της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε ότι οι υδροφόροι ορίζοντες στα βουνά της περιοχής έχουν γεμίσει και υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων λόγω της πίεσης. Αν δημιουργηθούν ρήγματα κάτω από δρόμους ή σπίτια, προειδοποίησε, οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές. Όπως ανέφερε, γεωλόγοι αξιολογούν την κατάσταση για να κριθεί πότε θα μπορέσουν οι κάτοικοι να επιστρέψουν.

Πλημμύρες στην Πορτογαλία / Φωτ: EPA

Ισπανία: Απώλειες 200 εκατ. ευρώ από την κακοκαιρία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, είχε προγραμματίσει επίσκεψη στις πιο πληγείσες περιοχές της Ανδαλουσίας αργότερα την Παρασκευή. Την ίδια ώρα, οι επιπτώσεις επεκτείνονται και στην παραγωγή. Η συγκομιδή ελιάς επηρεάζεται από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, με τον επικεφαλής αγροτικής οργάνωσης στην επαρχία Χαέν, Φρανθίσκο Ελβίρα, να εκτιμά τις μέχρι τώρα απώλειες στα 200 εκατ. ευρώ.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποιήσεις για παράκτιες περιοχές της Γαλικίας στα βορειοδυτικά, καθώς και κίτρινες προειδοποιήσεις για άλλα τμήματα των βόρειων ακτών, για παράκτιες ζώνες στον νότο και την ανατολή, αλλά και για τις Βαλεαρίδες. Εκπρόσωπος της Aemet προειδοποίησε ότι αναμένονται νέα επεισόδια έντονων βροχών το Σάββατο, καθώς θα φτάσει η καταιγίδα Μάρτα, με ισχυρούς ανέμους σε περιοχές που έχουν ήδη πιεστεί από την κακοκαιρία. Μετά την απομάκρυνση της Μάρτα την Κυριακή, αναμένονται νέα μέτωπα με λιγότερο έντονες, αλλά σημαντικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της Ιβηρικής, με εξαίρεση τις μεσογειακές.

Στην Πορτογαλία, ο ποταμός Ντούρο υπερχείλισε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Πόρτο, προκαλώντας μικρής έκτασης πλημμύρες σε παραποτάμιες καφετέριες. Στον νότο, μεγάλες εκτάσεις της πόλης Αλκάσερ ντο Σαλ, στις όχθες του Σάντο, παρέμειναν μισοβυθισμένες για τρίτη ημέρα. Ο επικεφαλής της πορτογαλικής πολιτικής προστασίας ANEPC, Μάριο Σιλβέστρε, δήλωσε ότι έξι ποτάμια, ανάμεσά τους και ο Τάγος, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σημαντικών πλημμυρών, προσθέτοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή πλημμύρας στον Τάγο εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Πλημμύρες στην Πορτογαλία / Φωτ: EPA

Πορτογαλία: Αίτημα για αναβολή των εκλογών

Η κατάσταση άνοιξε συζήτηση για την προσεχή εκλογική διαδικασία. Ο Αντρέ Βεντούρα, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Chega, ζήτησε μετάθεση της ψηφοφορίας κατά μία εβδομάδα, επικαλούμενος την ανάγκη ίσων όρων συμμετοχής για όλους τους Πορτογάλους. Η εθνική εκλογική αρχή, ωστόσο, ανέφερε ότι η ψηφοφορία θα γίνει κανονικά, σημειώνοντας πως ακόμη και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, οι μετεωρολογικές προειδοποιήσεις και οι δυσμενείς συνθήκες δεν αρκούν από μόνες τους για να αναβληθεί η κάλπη σε έναν δήμο ή μια περιφέρεια.

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική κρίση που προκαλείται από τον άνθρωπο αυξάνει τη διάρκεια, την ένταση και τη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι πλημμύρες και οι καύσωνες που έχουν χτυπήσει τα δύο κράτη τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες από Guardian