Η Κάιλι Μινόγκ αποκάλυψε γιατί είχε μπλοκάρει νομικά την εταιρεία καλλυντικών της Κάιλι Τζένερ

Το 2017, Κάιλι Μινόγκ απέκλεισε επιτυχώς την Κάιλι Τζένερ από τη χρήση του εμπορικού σήματος «Kylie» για την επωνυμία της σειράς ομορφιάς της.

Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας της οικογένειας των Καρντάσιαν είχε καταθέσει τα σχετικά έγγραφα για το brand, δύο χρόνια νωρίτερα, το 2015, λίγο πριν λανσάρει τη σειρά της, την οποία ολοκλήρωσε υπό την επωνυμία Kylie Cosmetics.

Η Κάιλι Μινόγκ σε συνέντευξή της την Τρίτη στο «Watch What Happens Live with Andy Cohen», ξεκαθάρισε ότι οι όποιες νομικές διαδικασίες, που έκανε προκειμένου η Κάιλι (η νεότερη της reality οικογένειας) να μη χρησιμοποιεί το όνομά τους στο bands της, «έπρεπε να γίνουν».

«Ήταν απλώς δουλειά, προφανώς», είπε η 54χρονη τραγουδίστρια. «Με ονόμασαν Kylie και νομίζω ότι έχω γνωρίσει μόνο ένα άτομο στη ζωή μου, μεγαλύτερο από εμένα σε ηλικία, με το ίδιο όνομα, άρα είναι κάπως ασυνήθιστο», πρόσθεσε.

«Έχω ξοδέψει μια ζωή προστατεύοντας το όνομά μου και χτίζοντας την επωνυμία μου, οπότε ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Καταλήξαμε σε συμφωνία» όπως διευκρίνισε.

Η Κάιλι Μινόγκ δε, αρνήθηκε τις φήμες που την ήθελα να έχει τηλεφωνήσει στην μαμά Κρις Τζένερ για να παρέμβει. Σημείωσε δε, ότι θα ήθελε πολύ να γνωρίσει την οικογένεια.

Η Αυστραλή σούπερ σταρ λάνσαρε το 2019 τη δική της εταιρεία ομορφιάς - που ονομάζεται απλά Kylie. Η εταιρεία της προσφέρει πέντε προϊόντα: ένα λάδι για τα χείλη, ένα lip gloss, το eye to cheek glitter, το lip to cheek χρώμα και τρεις αποχρώσεις για σκιές ματιών.

Υπενθυμίζεται δε ότι όταν η ομάδα της Μινόγκ κατέθεσε ένσταση για το εμπορικό σήμα της Τζένερ το 2016, τα έγγραφα ανέφεραν ότι η «διεθνώς διάσημη καλλιτέχνιδα, ανθρωπίστρια και ακτιβίστρια για τον καρκίνο του μαστού» κατείχε ήδη το εμπορικό σήμα για το «Kylie Minogue» και το Kylie.com από το 1996.

Η αγωγή αναφερόταν στην Τζένερ, δε, ως «δευτερεύουσα τηλεοπτική προσωπικότητα σε reality».

Αργότερα, το 2018, σε συνέντευξή της στο Rolling Stone, η Αυστραλή ανασκεύασε κάνοντας λόγο για «ατυχή χαρακτηρισμό». Επέρριψε την ευθύνη στους δικηγόρους της λέγοντας πως «Αυτό σίγουρα δεν προήλθε από εμένα.».

Η Τζένερ από την άλλη, μετά και την συμφωνία τους για την επωνυμία, συνεχίζει να μεγαλώνει την αυτοκρατορία της πέρα ​​από τα καλλυντικά, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της τις Kylie Skin, Kylie Swim και Kylie Baby τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες του NewYorkPost