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Η Johnson & Johnson προσφέρει έως 5,5 δισ. δολάρια για να κλείσει την υπόθεση για το ταλκ

Το 2022, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σταματά την παραγωγή και την πώληση της πούδρας ταλκ παγκοσμίως

The LiFO team
The LiFO team
JOHNSON & JOHNSON ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου
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Πρόταση για συμβιβασμό ύψους έως και 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέθεσε η Johnson & Johnson (J&J), προκειμένου να διευθετήσει δεκάδες χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ.

Ο προτεινόμενος συμβιβασμός αποσκοπεί στο να δοθεί τέλος σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη, η οποία επιβάρυνε σημαντικά τον αμερικανικό κολοσσό στον χώρο της υγείας. Θυμίζουμε ότι οι προσφυγές αφορούν ισχυρισμούς ότι η πούδρα για μωρά και άλλα προϊόντα της εταιρείας που περιέχουν ταλκ προκαλούν καρκίνο των ωοθηκών.

Από την πλευρά της, η J&J αρνείται κατηγορηματικά ότι τα προϊόντα της με βάση το ταλκ προκαλούν καρκίνο, ενώ έχει ήδη αλλάξει τη σύνθεση της δημοφιλούς βρεφικής πούδρας.

Αρνείται τις κατηγορίες αλλά θέλει να κλείσει την υπόθεση 

Ο αντιπρόεδρος του νομικού τμήματος της εταιρείας, Έρικ Χάας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ισχυρισμοί  είναι «ανυπόστατοι» και ότι η J&J προχωρά σε συμβιβασμό μόνο και μόνο για να κλείσει οριστικά την υπόθεση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η πρόταση προβλέπει την καταβολή έως και 3 δισ. δολαρίων τον επόμενο χρόνο, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές δεν θα ξεκινήσουν πριν από το 2028.

Για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, πρέπει να γίνει δεκτή από τα δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν το 95% των προσφυγών για καρκίνο των ωοθηκών σε πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Σε δήλωσή του, ο Χάας τόνισε ότι η εταιρεία είναι βέβαιη πως «τελικά θα δικαιωνόταν αν η δικαστική διαμάχη συνεχιστεί», όπως έχει συμβεί εξάλλου στη συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων που έχουν εκδικαστεί μέχρι σήμερα.

Πρόσθεσε επίσης ότι η προτεινόμενη διευθέτηση «επιτρέπει στην εταιρεία να αφήσει πίσω της το θέμα» και να παραμείνει αφοσιωμένη «στην αποστολή της για την ανάπτυξη φαρμάκων και ιατρικών συσκευών που σώζουν ζωές».

Το 2022 σταμάτησε την παραγωγή της πούδρας 

Η J&J αρνείται σταθερά τις κατηγορίες και στη νεότερη ανακοίνωσή της υπογραμμίζει: «Οι μελέτες δείχνουν ότι το ταλκ είναι ασφαλές και δεν προκαλεί καρκίνο».

Το 2022, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σταματά την παραγωγή και την πώληση της πούδρας ταλκ παγκοσμίως. Η απόφαση αυτή πάρθηκε περισσότερα από δύο χρόνια μετά τη διακοπή των πωλήσεων του συγκεκριμένου προϊόντος στις ΗΠΑ.

«Στο πλαίσιο αξιολόγησης του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου μας, λάβαμε την επιχειρηματική απόφαση να μεταβούμε πλήρως σε βρεφική πούδρα με βάση το καλαμποκάλευρο», είχε δηλώσει τότε η εταιρεία.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

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