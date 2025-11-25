Η ηθοποιός του «American Pie» Τάρα Ριντ καταγγέλλει ότι τη νάρκωσαν σε ξενοδοχείο

Η Τάρα Ριντ, ηθοποιός γνωστή από το «American Pie», καταγγέλλει ότι τη νάρκωσαν σε ένα ξενοδοχείο στο Rosemont.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, τις οποίες επικαλούνται μέσα όπως το ABC7 Chicago και το περιοδικό People, η Ριντ καταγγέλλει, ότι κάποιος έριξε άγνωστη ουσία στο ποτό της, όταν το άφησε στο μπαρ του ξενοδοχείου για να βγει στον εξωτερικό χώρο και να καπνίσει. Επιστρέφοντας, βρήκε το ποτήρι της καλυμμένο με μια χαρτοπετσέτα.

Η ίδια ισχυρίζεται, ότι έμεινε αναίσθητη για οκτώ ώρες, ενώ από τις πληροφορίες των δημοσιευμάτων προκύπτει, πως η Αστυνομία του Rosemont επιβεβαιώνει, την κλήση που έλαβε για το περιστατικό.

Ειδικότερα, εκπρόσωπος της Rosemont Public Safety επιβεβαίωσε στο περιοδικό People, ότι στις 12:39 π.μ. της Κυριακής 23 Νοεμβρίου έλαβε κλήση για ασθενοφόρο από ένα ξενοδοχείο στην περιοχή του Σικάγο για «ένα άρρωστο άτομο» και ότι «ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο».

Βίντεο που επικαλούνται τα μέσα, δείχνει «ότι αρκετά άτομα βοηθούσαν την εμφανώς ζαλισμένη Ριντ να καθίσει σε αναπηρικό αμαξίδιο στο λόμπι» και πως «σε μια στιγμή, η κατάσταση έγινε τεταμένη μεταξύ ενός άνδρα που κρατούσε την ηθοποιό και ενός άλλου που κρατούσε το αμαξίδιο».

«Θα σε πάμε στο δωμάτιό σου, εντάξει;», είπε ένας από τους άνδρες στην ηθοποιό αφού την βοήθησε να καθίσει στην καρέκλα, ενώ εκείνη κοίταζε γύρω της, μπερδεμένη και μιλώντας χωρίς να γίνεται πάντα κατανοητό, τι προσπαθεί να πει.

Αργότερα, μεταφέρθηκε με βοήθεια τριών διασωστών έξω από το ξενοδοχείο.

«Η Τάρα Ριντ κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία μετά από ένα περιστατικό στο οποίο πιστεύει ότι το ποτό της είχε αλλοιωθεί», ανέφερε ο εκπρόσωπός της σε μια δήλωση. «Συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα. Η Τάρα αναρρώνει και ζητάει να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτής της τραυματικής περιόδου. Προτρέπει επίσης όλους να είναι προσεκτικοί, να προσέχουν τα ποτά τους και να μην τα αφήνουν ποτέ χωρίς επίβλεψη, καθώς αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Δεν θα κάνει περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».