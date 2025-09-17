Η Ιταλία σκέφτεται να δώσει το όνομα του Αρμάνι στο αεροδρόμιο ενός νησιού

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δοθεί το όνομα του Τζόρτζιο Αρμάνι στο αεροδρόμιο του νησιού Παντελερία, ως φόρος τιμής στον σχεδιαστή μόδας που έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.

Ο Αρμάνι διατηρούσε έπαυλη στο νησί, γνωστό και ως «μαύρο μαργαριτάρι της Μεσογείου», ανάμεσα στη Σικελία και την Τυνησία. Ήταν το αγαπημένο του καταφύγιο για καλοκαιρινές διακοπές μαζί με συγγενείς και φίλους. Η κατοικία του, περιτριγυρισμένη από περίπου 150 φοινικόδεντρα, είχε ανεγερθεί με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική.

Η πρόταση για τη μετονομασία κατατέθηκε από το δημοτικό συμβούλιο του νησιού και έχει ήδη την υποστήριξη του υπουργού Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι. Την ενέκρινε επίσης η ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC). Ο πρόεδρός της, Πιερλουίτζι Ντι Πάλμα, τόνισε ότι η πρωτοβουλία συνδέεται με τα σχέδια εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου και μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό στην Παντελερία.