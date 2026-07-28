Η Ιταλία σχεδιάζει την επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια

Δεκαετίες μετά την καταστροφή στο Τσερνόμπιλ,που ώθησε την Ιταλία να εγκαταλείψει την πυρηνική ενέργεια, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι προετοιμάζει το έδαφος για την επιστροφή της, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Η ιταλική κυβέρνηση ποντάρει σε μια νέα γενιά πολιτών που βλέπει την πυρηνική ενέργεια ως πηγή ηλεκτρισμού χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ως εργαλείο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και ως μέσο διασφάλισης σταθερού ενεργειακού εφοδιασμού εν μέσω των αναταράξεων από τους πολέμους σε Ουκρανία και Ιράν.

Σύμφωνα με αναλυτές, το στοίχημα της Ρώμης είναι ότι η στήριξη αυτή θα κάμψει τις επιφυλάξεις των γηραιότερων Ιταλών. Εκείνων δηλαδή που έζησαν το πυρηνικό ατύχημα του 1986, εξακολουθούν να συνδέουν την ατομική ενέργεια με τον κίνδυνο και την καταστροφή, και έχουν απορρίψει την επιστροφή της δύο φορές σε ισάριθμα δημοψηφίσματα.

Την ερχόμενη εβδομάδα, το ιταλικό Κοινοβούλιο αναμένεται να υπερψηφίσει κυβερνητικό νομοσχέδιο που θέτει το θεσμικό πλαίσιο για τις τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας νέας γενιάς.

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση θα έχει στη διάθεσή της 12 μήνες για να συντάξει τα εφαρμοστικά διατάγματα που θα καλύπτουν την αδειοδότηση των αντιδραστήρων, τα πρότυπα ασφαλείας, τη διαχείριση των αποβλήτων και τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων.

«Καθήκον της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε όποιος αποφασίσει τελικά να προχωρήσει σε εγκαταστάσεις να μπορεί να το πράξει», δήλωσε στο Associated Press ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας, Τζιλμπέρτο Πικέτο Φρατίν, εν όψει της ψηφοφορίας.

Στροφή 180 μοιρών μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο δημόσιος διάλογος στην Ιταλία διεξάγεται την ώρα που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία και η Πολωνία, επεκτείνουν ή εξετάζουν την αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, πιεσμένες από τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια και τους κλιματικούς στόχους.

Ωστόσο, σε αντίθεση με εκείνες, η Ιταλία επιχειρεί να αναστήσει έναν κλάδο τον οποίο οι ίδιοι οι ψηφοφόροι της απέρριψαν πριν από δεκαετίες.

Η Ιταλία υπήρξε κάποτε από τους πρωτοπόρους της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. Στη χώρα λειτουργούσαν τέσσερις αντιδραστήρες μέχρι το δημοψήφισμα του 1987, το οποίο έβαλε ουσιαστικά "ταφόπλακα" στο εγχώριο πυρηνικό πρόγραμμα στον απόηχο του Τσερνόμπιλ.

Μια δεύτερη προσπάθεια αναβίωσής της κατέρρευσε το 2011, μετά την τραγωδία στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας, όταν σχεδόν το 94% των ψηφοφόρων τάχθηκε κατά της κατασκευής νέων αντιδραστήρων.

Έτσι, αν η Ιταλία αλλάξει τελικά πορεία, θα πρόκειται για μία από τις πιο θεαματικές ενεργειακές στροφές στην Ευρώπη.

Η κυβέρνηση Μελόνι υποστηρίζει ότι η αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, οι κλιματικοί στόχοι και οι ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια μετά τη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δικαιολογούν την επανένταξη της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της χώρας.

Ο Πικέτο Φρατίν σημείωσε ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 30% μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αυτό σημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές από μόνες τους δεν αρκούν και απαιτείται ένα ευρύτερο μίγμα.

Αντί να επιστρέψει στους μεγάλους σταθμούς του παρελθόντος, η κυβέρνηση εστιάζει στους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs) και σε άλλες εξελιγμένες τεχνολογίες. Οι υποστηρικτές τους διατείνονται ότι είναι ασφαλέστεροι, πιο ευέλικτοι και ταχύτεροι στην κατασκευή.

«Μιλάμε για την τρίτη, εξελιγμένη γενιά πυρηνικής ενέργειας, η οποία ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα στις σημερινές ανάγκες. Είναι πολύ ασφαλέστερη, χάρη στο μικρό της μέγεθος, ενώ απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο κατασκευής», τόνισε ο Πικέτο Φρατίν.

«Όταν με ρωτούν για το χρονοδιάγραμμα, απαντώ: 2033, 2034, 2035», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην περίοδο που θα μπορούσαν ρεαλιστικά να τεθούν σε λειτουργία οι πρώτοι αντιδραστήρες νέας γενιάς.

Σήμερα, η πυρηνική ενέργεια παράγει περίπου το 10% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας το ένα τέταρτο της παραγωγής ρεύματος από πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η προσπάθεια της Ιταλίας να επιστρέψει στο πυρηνικό «κλαμπ» εντάσσεται σε μια παγκόσμια τάση επαναφοράς της πυρηνικής ενέργειας. Σε αυτό συμβάλλει η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, που προσφέρει ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, αλλά και φθηνότερη κατασκευή και λειτουργία των αντιδραστήρων.

Με πληροφορίες από euronews