Η Ιταλία κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία 20 εκατ. ευρώ στην υπόθεση της Ursula Andress

Οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν στην Τοσκάνη περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 20 εκατ. ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, αγοράστηκαν με χρήματα που είχαν υπεξαιρεθεί από την Ursula Andress.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της 90χρονης ηθοποιού στις ελβετικές αρχές για μεγάλη και σταδιακή απώλεια της περιουσίας της.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, το ποσό που ερευνάται φτάνει τα 18 εκατ. ελβετικά φράγκα και συνδέεται με αδιαφανείς συναλλαγές που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για να αποκρυφτεί η προέλευση των χρημάτων. Τα κεφάλαια, σύμφωνα με την ίδια πηγή, επανεπενδύθηκαν μέσω ξένων εταιρειών και χρησιμοποιήθηκαν για αγορές ακινήτων, έργων τέχνης και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Οι έρευνες οδήγησαν στην περιοχή San Casciano in Val di Pesa, κοντά στη Φλωρεντία, όπου εντοπίστηκαν 11 ακίνητα και 14 αγροτεμάχια με αμπέλια και ελαιώνες, μαζί με έργα τέχνης και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Η κατάσχεση διατάχθηκε από τον δικαστή προκαταρκτικών ερευνών του δικαστηρίου της Φλωρεντίας.

Η ίδια η Andress είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος στον ελβετικό Τύπο ότι εξαπατήθηκε συστηματικά επί οκτώ χρόνια από πρόσωπα που διαχειρίζονταν τα οικονομικά της. Μέχρι στιγμής, στην επίσημη ενημέρωση των ιταλικών αρχών δεν κατονομάζονται ύποπτοι, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί κάποια σύλληψη.

Η Ursula Andress έγινε παγκοσμίως γνωστή ως το πρώτο Bond girl στο Dr. No του 1962, με τη σκηνή όπου βγαίνει από τη θάλασσα με το λευκό μπικίνι να παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες στην ιστορία του franchise.