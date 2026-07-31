Η Ιταλία αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία λόγω της κρίσης στη Θέουτα

Η Ιταλία αναστέλλει προσωρινά την ελεύθερη κυκλοφορία της Σένγκεν στις αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις με την Ισπανία, αντιδρώντας στη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα.

Η απόφαση σημαίνει ότι επανέρχονται συνοριακοί έλεγχοι για όσους φτάνουν στην Ιταλία αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς από την Ισπανία. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πόσο θα διαρκέσει το μέτρο ούτε αν θα συνοδευτεί από πρόσθετους περιορισμούς στις μετακινήσεις.

Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την απόφαση το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από συνεδρίαση υπό τον υπουργό Ματέο Πιαντεντόζι. Προηγήθηκε αξιολόγηση των τελευταίων στοιχείων από την επιτροπή που παρακολουθεί τη μετανάστευση και την ασφάλεια των συνόρων.

Το μέτρο είχε προαναγγελθεί από το βράδυ της Πέμπτης από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης Αντόνιο Ταγιάνι και Ματέο Σαλβίνι.

Η Ρώμη αποφάσισε επίσης να ενισχύσει τους ελέγχους στα χερσαία σύνορα με τη Γαλλία. Το θέμα συζητήθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία του Πιαντεντόζι με τον Γάλλο ομόλογό του, Λοράν Νουνιές, στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Η κρίση στη Θέουτα διχάζει την Ευρώπη

Η απόφαση της Ιταλίας έρχεται μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στις ακτές του Μαρόκου. Η ισπανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τις διελεύσεις «παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας» της χώρας. Το απόγευμα της Παρασκευής, περισσότεροι από 37.500 μαροκινοί είχαν επιστρέψει οικιοθελώς στη χώρα τους, όπως ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές.

Η Μελόνι συζήτησε την κρίση και με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν. Σύμφωνα με ιταλικές κυβερνητικές πηγές, στο επίκεντρο βρέθηκαν η κατάσταση στη Θέουτα και το ενδεχόμενο επαναφοράς περισσότερων ελέγχων εντός της ζώνης Σένγκεν.

Η ιταλική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Ισπανία δεν κατάφερε να προστατεύσει αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι τάχθηκε υπέρ της προσωρινής αναστολής της Σένγκεν με την Ισπανία, λέγοντας ότι η ανεξέλεγκτη παράτυπη μετανάστευση μπορεί να απειλήσει την εθνική ασφάλεια.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε έντονη αντίδραση στη Μαδρίτη. Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες χαρακτήρισε τις δηλώσεις «ανάξιες» και κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις.

Οι αντιδράσεις στις Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχείρησε να καθησυχάσει τις υπόλοιπες χώρες, υποστηρίζοντας ότι δεν καταγράφονται μεταναστευτικές ροές από τη Θέουτα προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα ή άλλα κράτη-μέλη.

Ο επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ ανέφερε ότι οι έλεγχοι στις αναχωρήσεις από τη Θέουτα και τη Μελίγια παραμένουν σε ισχύ. Χαιρέτισε επίσης τη συνεργασία Ισπανίας και Μαρόκου για την επιστροφή όσων πέρασαν παράτυπα.

Κατά της ιταλικής πρωτοβουλίας τάχθηκε ο πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος υποστήριξε ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να αναστείλει μονομερώς τη συμμετοχή άλλου μέλους στη Σένγκεν.

Αντίθετα, στήριξη στη Ρώμη εξέφρασαν κυβερνητικά στελέχη από τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Οι δύο χώρες άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να λάβουν και οι ίδιες μέτρα, ώστε να αποτρέψουν μετακινήσεις μεταναστών προς τη βόρεια Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Euronews, Corriere Della Sera