Η ιστορία πίσω από το Πίρι Ρέις – Από τον θρυλικό Οθωμανό ναύαρχο ως τη νέα ένταση στο Αιγαίο

Εκ νέου στο επίκεντρο μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά, καθώς το θερμόμετρο στο Αιγαίο ανέβηκε τις τελευταίες μέρες.

Ο τουρκικός ωκεανογραφικός σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε τη Δευτέρα οδηγία προς ναυτιλωμένους (Navtex) με την οποία ανακοίνωνε ότι θα στείλει το ερευνητικό σκάφος Πίρι Ρέις στο Αιγαίο, εντός μάλιστα ελληνικών χωρικών υδάτων και πάνω από ελληνική υφαλοκρηπίδα, για έρευνες που θα διαρκέσουν δέκα μέρες, αρχής γενομένης από το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο σταθμός της Λήμνου απάντησε άμεσα με αντι-Navtex δηλώνοντας ότι ο σταθμός της Σμύρνης δεν έχει δικαιοδοσία να κάνει τέτοιες ανακοινώσεις.

Το Πίρι Ρέις βρίσκεται επί του παρόντος αγκυροβολημένο στη Σμύρνη, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για «τεχνικό πρόβλημα» που απέτρεψε την έναρξη των ερευνών, με την πιθανότητα να έχει επηρεάσει ο καιρός την αποστολή του, να είναι πολύ μεγάλη.

Στον απόηχο αυτών, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης διέταξε αιφνιδίως το πρωί της Τετάρτης διακλαδική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, στην οποία συμμετέχει και η ομάδα Δέλτα, σε περιοχές του Έβρου και του Αιγαίου, πράγμα για το οποίο ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας είπε ότι δεν σχετίζεται με το Πίρι Ρέις, ενώ η κυβέρνηση διαμήνυσε για το τουρκικό ωκεανογραφικό ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Η ταυτότητα του τουρκικού ερευνητικού Πίρι Ρέις

Το ερευνητικό πλοίο που φέρει το όνομα του Καπετάν Πίρι Ρέις, Οθωμανό ναύαρχο και χαρτογράφο, ο οποίος κατέχει εξέχουσα θέση στην ιστορία της ναυτιλίας της Τουρκίας και του κόσμου, κατασκευάστηκε τον Ιούνιο του 1978 στο ναυπηγείο Schiffweft Diedrich Oldersum της Δυτικής Γερμανίας.

Το ερευνητικό πλοίο K.Piri Reis είναι το πρώτο πλοίο που διαθέτει η Τουρκία για επιστημονικές θαλάσσιες έρευνες και έχει την ικανότητα να πραγματοποιεί 20 ημέρες πλεύσης και θαλάσσιων εργασιών χωρίς να χρειάζεται να αγκυροβολήσει σε κανένα λιμάνι.

Το πλοίο, μήκους 36 μέτρων, διαθέτει έναν γερανό, αεροσυμπιεστή, σύστημα CTD, ecosounder και δορυφορική σύνδεση. Επιπλέον, διαθέτει ένα εργαστήριο υπολογιστών και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει 12 επιστήμονες εκτός από το πλήρωμα του πλοίου.

Το ερευνητικό πλοίο Πίρι Ρέις

Ποιος ήταν ο Οθωμανός ναύαρχος και θρυλικός χαρτογράφος Πίρι Ρέις

Ο Πίρι Ρέις (1470–1554) ήταν Οθωμανός ναύαρχος, χαρτογράφος και γεωγράφος, γνωστός κυρίως για τους θαλάσσιους χάρτες και την «Παγκόσμια Χάρτα» του, που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για την εξερεύνηση και τη ναυσιπλοΐα του 16ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από μια οικογένεια με ισχυρούς ναυτικούς δεσμούς, καθώς ο πατέρας του και ο θείος του ήταν επίσης έμπειροι ναυτικοί. Από νεαρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χαρτογράφηση και την πλοήγηση, ενώ ταξίδεψε εκτενώς στη Μεσόγειο, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στη θάλασσα και στη στρατηγική πολεμικών επιχειρήσεων.

Άγαλμα του Πιρι Ρέις

Η καριέρα του Πίρι Ρέις χαρακτηρίζεται από δύο κύριες δραστηριότητες: τη στρατιωτική θητεία ως ναύαρχος του Οθωμανικού στόλου και τη χαρτογραφική εργασία του. Ως ναύαρχος, συμμετείχε σε πολλές ναυτικές επιχειρήσεις κατά των Πορτογάλων, Βενετσιάνων και Ισπανών στη Μεσόγειο, συνεισφέροντας στη ναυτική υπεροχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η στρατιωτική του εμπειρία του έδωσε τη δυνατότητα να συνδυάσει πρακτικές ναυτιλιακές γνώσεις με γεωγραφικές πληροφορίες, γεγονός που τον καθιστά μοναδικό ανάμεσα στους χαρτογράφους της εποχής.

Ο Πίρι Ρέις είναι περισσότερο γνωστός για την «Παγκόσμια Χάρτα» του 1513, η οποία απεικονίζει την Ευρώπη, την Αφρική και μέρη της Αμερικής, πριν η ύπαρξη των ηπείρων γίνει ευρέως γνωστή στην Ευρώπη. Η χαρτογράφηση του Ρέις ήταν αξιοθαύμαστη, καθώς χρησιμοποίησε πληροφορίες από προηγούμενους Ευρωπαίους εξερευνητές, όπως οι Χριστόφορος Κολόμβος και Αμέρικο Βεσπούτσι, αλλά και από Αραβικές και Οθωμανικές πηγές. Ο χάρτης αυτός αποτελεί ένα από τα πρώτα παραδείγματα παγκόσμιας χαρτογράφησης και αποκαλύπτει την προοδευτική προσέγγιση του Πίρι Ρέις στην καταγραφή και οργάνωση γεωγραφικών δεδομένων.

Κομμάτι από την πρώτη παγκόσμια χάρτα του Πίρι Ρέις του 1513

Ένα άλλο σημαντικό έργο του είναι το «Kitab-ı Bahriye» («Βιβλίο της Θάλασσας»), που περιέχει λεπτομερείς χάρτες και οδηγίες για τις ακτές της Μεσογείου, μαζί με πληροφορίες για λιμάνια, ρεύματα, βάθη και τοπικές συνήθειες. Το έργο αυτό αποτέλεσε οδηγό για ναυτικούς και πλοηγούς του 16ου αιώνα και θεωρείται μοναδικό για την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχει.

To Kitab-ı Bahriye του Πίρι Ρέις

Η ζωή του Πίρι Ρέις τελείωσε τραγικά το 1554, όταν καταδικάστηκε και εκτελέστηκε μετά από κατηγορίες για αποτυχίες στις ναυτικές επιχειρήσεις εναντίον των Πορτογάλων. Παρά τον πρόωρο θάνατό του, η κληρονομιά του παρέμεινε ζωντανή μέσω των χαρτών και των έργων του, που συνεχίζουν να μελετώνται από ιστορικούς, γεωγράφους και χαρτογράφους. Οι χάρτες του αποτελούν πολύτιμες μαρτυρίες της γεωγραφικής γνώσης και των ναυτικών πρακτικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ η μέθοδος σύνθεσης πληροφοριών από διαφορετικές πηγές τον καθιστά πρόδρομο της σύγχρονης χαρτογράφησης.

Ο Πίρι Ρέις θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς χαρτογράφους της Οθωμανικής εποχής και ένας από τους πρωτοπόρους της παγκόσμιας χαρτογράφησης, που συνέβαλε ουσιαστικά στην κατανόηση των θαλασσών και των ηπείρων τον 16ο αιώνα. Οι χάρτες του αποτελούν σήμερα όχι μόνο ιστορικά τεκμήρια αλλά και πηγές έμπνευσης για μελετητές της γεωγραφίας και της ναυσιπλοΐας.