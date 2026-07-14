Η Ισπανία επιτρέπει σε τρανς μετανάστες να διορθώνουν ένδειξη φύλου και όνομα στα έγγραφά τους

Η Ισπανία ενέκρινε πρωτόκολλο που επιτρέπει σε τρανς μετανάστες να ζητούν τη διόρθωση της ένδειξης φύλου και του ονόματός τους στα έγγραφα που εκδίδει η Εθνική Αστυνομία, βάζοντας τέλος σε ένα ζήτημα που κρατούσε από την ψήφιση του τρανς νόμου το 2023.

Το υπουργείο Εσωτερικών, με επικεφαλής τον Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, ανακοίνωσε ότι η διαδικασία θα αφορά, μεταξύ άλλων, την κάρτα ταυτότητας αλλοδαπού, τα πιστοποιητικά διαμονής, τα έγγραφα για αιτούντες διεθνή προστασία και τις βεβαιώσεις που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες ασύλου ή ανιθαγένειας.

Μέχρι τώρα, όταν ένα τρανς άτομο έφτανε στην Ισπανία από χώρα όπου δεν μπορούσε να αλλάξει νομικά την ένδειξη φύλου ή το όνομά του, τα ισπανικά έγγραφα εκδίδονταν με τα στοιχεία που αναγράφονταν στα έγγραφα της χώρας καταγωγής. Αυτό σήμαινε ότι πολλοί τρανς μετανάστες αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν καθημερινά το παλιό τους όνομα, ακόμη και σε βασικές συναλλαγές με το κράτος, την εργασία, τη στέγαση ή τις μετακινήσεις.

Με το νέο πρωτόκολλο, η Ισπανία αναγνωρίζει δύο περιπτώσεις. Αν το άτομο δεν μπορεί, νομικά ή πρακτικά, να κάνει τη διόρθωση στη χώρα καταγωγής του, οι αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας θα ζητούν σχετική έκθεση από το υπουργείο Εξωτερικών. Αφού επιβεβαιωθεί η αδυναμία, θα γίνεται η αλλαγή στο Κεντρικό Μητρώο Αλλοδαπών και θα εκδίδεται νέο έγγραφο.

Αν το άτομο έχει ήδη αλλάξει ένδειξη φύλου ή όνομα στη χώρα καταγωγής του, θα αρκεί να προσκομίσει το ισχύον διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο που το αποδεικνύει, μαζί με το ισπανικό έγγραφο που ζητά να ενημερωθεί.

Η ισπανική ομοσπονδία ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων, FELGTBI+, εκτιμά ότι περίπου 65.000 τρανς μετανάστες μπορούν να ωφεληθούν από τη ρύθμιση. Για οργανώσεις που εργάζονται με τρανς μετανάστες, το ζήτημα δεν είναι μόνο διοικητικό. Ένα έγγραφο που δεν ταιριάζει με την ταυτότητα ενός ανθρώπου μπορεί να σημαίνει διαρκείς εξηγήσεις, έκθεση, υποψία, ταπείνωση και εμπόδια σε κάθε πρακτική πλευρά της ζωής.

Η γερουσιαστής και βουλευτής της Μαδρίτης Κάρλα Αντονέλι, μία από τις πιο γνωστές τρανς πολιτικούς της Ισπανίας, χαρακτήρισε το πρωτόκολλο ζήτημα δικαιοσύνης και τρόπο να αποφευχθούν «απολύτως περιττές ταπεινώσεις». Όπως σημείωσε, ένα έγγραφο που αντανακλά το ποιος είσαι είναι καθοριστικό για την καθημερινή αξιοπρέπεια: από την ενοικίαση σπιτιού μέχρι την έκδοση κάρτας μεταφορών.

Η δυνατότητα αυτή προβλεπόταν ήδη από τον νόμο 4/2023, τον λεγόμενο τρανς νόμο της Ισπανίας, ο οποίος αναγνωρίζει το δικαίωμα των αλλοδαπών που δεν μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία τους στη χώρα καταγωγής τους να το κάνουν στα έγγραφα που τους εκδίδονται στην Ισπανία. Στην πράξη, όμως, η διάταξη έμενε σε εκκρεμότητα, επειδή το υπουργείο Εσωτερικών δεν είχε εκδώσει τις οδηγίες για την εφαρμογή της.

Το νέο πρωτόκολλο έρχεται έπειτα από πίεση οργανώσεων, της Plataforma Trans, της FELGTBI+, του Συνηγόρου του Πολίτη και δικαστικών αποφάσεων που ζητούσαν να αναγνωριστεί η ταυτότητα φύλου των τρανς μεταναστών στα διοικητικά τους έγγραφα.

Για την Ισπανία, η απόφαση κλείνει ένα τεχνικό κενό με πολύ πραγματικές συνέπειες.

Για χιλιάδες τρανς ανθρώπους που ζουν ήδη ανάμεσα σε σύνορα, άδειες, ουρές και φακέλους, το σωστό όνομα σε ένα χαρτί δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι η αρχή μιας ζωής όπου το κράτος δεν τους υποχρεώνει, κάθε φορά που δείχνουν τα έγγραφά τους, να επιστρέφουν σε μια ταυτότητα που δεν είναι δική τους.

με στοιχεία από El País