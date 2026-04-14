Η Ισπανία εγκρίνει σχέδιο για τη νομιμοποίηση περίπου 500.000 μεταναστών χωρίς χαρτιά

Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο για τη νομιμοποίηση 500.000 μεταναστών χωρίς χαρτιά, επιτρέποντάς τους να ενταχθούν επίσημα στην αγορά εργασίας.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε την απόφαση της κυβέρνησής του τόσο «πράξη δικαιοσύνης» όσο και αναγκαιότητα για τη χώρα.

Σε επιστολή προς τους Ισπανούς που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάντσεθ ανέφερε ότι η μαζική νομιμοποίηση επιδιώκει «να αναγνωρίσει την πραγματικότητα σχεδόν μισού εκατομμυρίου ανθρώπων που ήδη αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής».

Το συντηρητικό κόμμα της αντιπολίτευσης, People's Party, έχει δεσμευτεί να επιχειρήσει να μπλοκάρει τη ρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι επιβραβεύει την παράτυπη μετανάστευση και θα ενθαρρύνει περισσότερους να μετακινηθούν προς τη χώρα.

Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει τη χορήγηση άδειας διαμονής ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης. Για να είναι κάποιος επιλέξιμος, θα πρέπει να αποδείξει ότι διαμένει ήδη στην Ισπανία για τουλάχιστον πέντε μήνες και να μην έχει ποινικό μητρώο. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν από τις 16 Απριλίου έως τα τέλη Ιουνίου.

Ο Σάντσεθ τόνισε ότι οι μετανάστες συνέβαλαν «στην οικοδόμηση της πλούσιας, ανοιχτής και πολυπολιτισμικής Ισπανίας που είμαστε και στην οποία φιλοδοξούμε να εξελιχθούμε».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι απαραίτητοι για τη στήριξη της οικονομίας και των δημόσιων υπηρεσιών, σε μια χώρα με γηράσκοντα πληθυσμό. Υπενθύμισε επίσης ότι πρόκειται για μια χώρα από την οποία στο παρελθόν πολλοί πολίτες αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες.

Σύμφωνα με το think tank Funcas, στην Ισπανία ζουν περίπου 840.000 μετανάστες χωρίς χαρτιά, οι περισσότεροι εκ των οποίων προέρχονται από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

«Αυτό θα ωφελήσει πολύ κόσμο, θα τους δώσει πρόσβαση στην εργασία και σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής», δήλωσε ο Ρικάρντο, Βολιβιανός γραφίστας που δεν έχει καταφέρει να βρει σταθερή δουλειά και σκοπεύει να κάνει αίτηση. «Σημαίνει επίσης περισσότερα έσοδα για το ισπανικό κράτος και περισσότερους νόμιμους εργαζόμενους για τους εργοδότες».

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης είναι λανθασμένες και ότι περίπου ένα εκατομμύριο μετανάστες θα μπορούσαν να αιτηθούν ένταξη στο πρόγραμμα, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «πρόκληση».

Αντίθετα, η Καθολική Εκκλησία έχει εκφράσει τη στήριξή της στη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

Το μέτρο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές ευρωπαϊκές χώρες εντείνουν τους ελέγχους στη μετανάστευση.

Τόσο σοσιαλιστικές όσο και κυβερνήσεις του Λαϊκού Κόμματος έχουν εφαρμόσει στο παρελθόν προγράμματα νομιμοποίησης μεταναστών. Το πιο πρόσφατο ήταν το 2005, όταν 577.000 άνθρωποι απέκτησαν άδεια διαμονής υπό σοσιαλιστική κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από BBC