Η Ισπανία αυστηροποιεί τους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια - Οι νέοι όροι

Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε μεταρρύθμιση του Γενικού Κανονισμού Οδικής Κυκλοφορίας, με την οποία καθίσταται υποχρεωτική η χρήση κράνους για τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών σε όλη τη χώρα, ενώ θεσπίζεται και κατώτατο όριο ηλικίας τα 15 έτη. Το μέτρο εντάσσεται σε ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων για την οδική ασφάλεια.

Την Τρίτη, η κυβέρνηση ενέκρινε τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Οδικής Κυκλοφορίας, εισάγοντας νέες υποχρεώσεις για τους χρήστες οχημάτων προσωπικής κινητικότητας (PMVs), στα οποία περιλαμβάνονται τα ηλεκτρικά πατίνια. Για πρώτη φορά, ορίζεται σε εθνικό επίπεδο ελάχιστη ηλικία τα 15 έτη για τη χρήση τους, ενώ η χρήση κράνους καθίσταται υποχρεωτική σε όλη την επικράτεια.

Το μέτρο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου αλλαγών που προωθούν το υπουργείο Εσωτερικών και η Γενική Διεύθυνση Τροχαίας (DGT), με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους λεγόμενους «ευάλωτους χρήστες» του οδικού δικτύου, κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται πεζοί, ποδηλάτες, μοτοσικλετιστές και αναβάτες πατινιών.

Πέρα από την υποχρεωτική χρήση κράνους, οι αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να διατηρούν τα φώτα τους αναμμένα σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ θα είναι επίσης υποχρεωτική η χρήση αντανακλαστικών ενδυμάτων ή αξεσουάρ. Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς μπορεί να επιφέρει πρόστιμο ύψους 200 ευρώ.

Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι στόχος της μεταρρύθμισης είναι η προσαρμογή του Γενικού Κανονισμού Οδικής Κυκλοφορίας στις εξελίξεις των τελευταίων δύο δεκαετιών από την υιοθέτησή του.

Ενοποίηση κανόνων για τα ηλεκτρικά πατίνια

Μέχρι σήμερα, οι κανόνες σχετικά με τη χρήση κράνους ή το ελάχιστο όριο ηλικίας για τα ηλεκτρικά πατίνια καθορίζονταν σε μεγάλο βαθμό από δημοτικούς κανονισμούς, γεγονός που δημιουργούσε σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ πόλεων. Με τη νέα μεταρρύθμιση, η κυβέρνηση επιδιώκει τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού πλαισίου.

Για χρόνια, η DGT ζητούσε την εναρμόνιση της νομοθεσίας, λόγω της αυξανόμενης χρήσης των συγκεκριμένων οχημάτων στις αστικές μετακινήσεις και των ανησυχιών για τον αριθμό των ατυχημάτων.

Νέες υποχρεώσεις για ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές

Η μεταρρύθμιση εισάγει επίσης νέες υποχρεώσεις και για άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Οι μοτοσικλετιστές θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια και κλειστά παπούτσια, ενώ αυστηροποιούνται και οι κανόνες προσπέρασης ποδηλατών και ακινητοποιημένων οχημάτων, με υποχρέωση των οδηγών να μειώνουν ταχύτητα και να διατηρούν ασφαλή πλευρική απόσταση.

Κατά την προσπέραση ποδηλατών σε δρόμους με περισσότερες από μία λωρίδες ανά κατεύθυνση, οι οδηγοί θα πρέπει να μετακινούνται πλήρως στη διπλανή λωρίδα, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες κυκλοφορίας και ασφάλειας.

Παράλληλα, εισάγονται νέα μέτρα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κυκλοφοριακής συμφόρησης και χιονόπτωσης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας διαδρόμων διέλευσης για την απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων θα τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2026. Ωστόσο, η υποχρέωση χρήσης φώτων και αντανακλαστικών στοιχείων στα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς και η υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένων γαντιών για μοτοσικλετιστές σε υπεραστικούς δρόμους, θα εφαρμοστεί από την 1η Οκτωβρίου 2027, ώστε να δοθεί χρόνος προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Με πληροφορίες από euronews