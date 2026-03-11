Η Ισπανία αποσύρει την πρέσβειρά της από το Ισραήλ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στο Ιράν

Η κυβέρνηση της Ισπανίας αποφάσισε να αποσύρει την πρέσβειρά της από το Ισραήλ, σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης.

Η κίνηση αυτή, που έγινε την Τετάρτη, έρχεται σε μια στιγμή που η Ισπανία είναι ένας από τους πιο έντονους επικριτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και τον νέο πόλεμο κατά του Ιράν που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η απόφαση της Ισπανίας

«Κατόπιν πρότασης του υπουργού Εξωτερικών, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Συνεργασίας, και μετά από συζήτηση του υπουργικού συμβουλίου στη συνεδρίασή του στις 10 Μαρτίου 2026, διατάζω την παύση της κας Άνα Μαρία Σάλομον Πέρεζ από τη θέση της πρέσβειρας της Ισπανίας στο Κράτος του Ισραήλ», ανέφερε η εφημερίδα.

Η ισπανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ θα διευθύνεται από έναν επιτετραμμένο, σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Εξωτερικών, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, είναι ένας από τους λίγους ηγέτες στην Ευρώπη που καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ως «αδικαιολόγητη» και δήλωσε ότι η θέση της Μαδρίτης είναι «όχι στον πόλεμο».

Η κυβέρνηση Σάντσεθ καταδικάζει συστηματικά τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. Τον Οκτώβριο, το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέσπιση νόμου για πλήρες εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, απαγορεύοντας μόνιμα την πώληση όπλων, τεχνολογίας διπλής χρήσης και στρατιωτικού εξοπλισμού ως απάντηση στη γενοκτονία.

Με πληροφορίες από Al Jazeera και Reuters