Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Οι πολίτες ζητούν «περισσότερη ευημερία, όχι περισσότερα προβλήματα»

Η κυβέρνηση της Ισπανίας απάντησε στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ πως θα «διακόψει κάθε συναλλαγή» με τη χώρα, υπογραμμίζοντας τη σημασία και την αξιοπιστία της Ισπανίας στη διεθνή σκηνή.

«Η Ισπανία φέρθηκε απαίσια», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην άρνηση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τις ισπανικές στρατιωτικές βάσεις για επίθεση κατά του Ιράν.

Η Μαδρίτη έχει χαρακτηρίσει τις επιθέσεις «αδικαιολόγητη και επικίνδυνη στρατιωτική επέμβαση».

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την κριτική του για την απόφαση της Ισπανίας να μη συνταχθεί με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ στην αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.

«Έτσι, θα διακόψουμε κάθε εμπόριο με την Ισπανία», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία». «Η Ισπανία δεν έχει τίποτα που χρειαζόμαστε, εκτός από εξαιρετικούς ανθρώπους.», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Πηγή της ισπανικής κυβέρνησης επισήμανε ότι η Ισπανία είναι «βασικό μέλος του ΝΑΤΟ» και ότι εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της.

Πρόσθεσε επίσης ότι, αν η Ουάσιγκτον θέλει να επανεξετάσει τις εμπορικές της σχέσεις με την Ισπανία, «θα πρέπει να το κάνει σεβόμενη την αυτονομία των ιδιωτικών εταιρειών, τη διεθνή νομιμότητα και τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Τόνισε ότι η βούληση της Ισπανίας είναι «να εργάζεται για το ελεύθερο εμπόριο και την οικονομική συνεργασία, με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την τήρηση του διεθνούς δικαίου», σημειώνοντας ότι οι πολίτες ζητούν «περισσότερη ευημερία, όχι περισσότερα προβλήματα».

Με πληροφορίες από BBC



