Η Ισπανία αίρει τις εκκενώσεις από τις πυρκαγιές στην Άβιλα και άλλες δύο στη Μαδρίτη

Η Ισπανία επέτρεψε στις 29 Ιουλίου στους κατοίκους όλων των περιοχών της επαρχίας Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτης, που είχαν εκκενωθεί λόγω δασικής πυρκαγιάς, να επιστρέψουν στα σπίτια τους όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

«Η εκκένωση τερματίζεται, με άμεση ισχύ, για όλες τις περιοχές της επαρχίας Άβιλα που βρίσκονταν υπό αυτό το μέτρο», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, παραθέτοντας τα ονόματα 12 πόλεων και χωριών που παρέμεναν υπό καθεστώς απομάκρυνσης.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι «καθοριστικές» στη μάχη για την κατάσβεση της άλλης μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται κοντά στην περιοχή της Μαδρίτης.

«Σήμερα πιστεύω ότι βρισκόμαστε πιο κοντά σε αυτόν τον τελικό στόχο», δηλαδή στο «να νικήσουμε τη φωτιά», δήλωσε ο Σάντσεθ σε δημοσιογράφους, σε τηλεοπτικές δηλώσεις του από το κέντρο επιχειρήσεων στην πόλη Ναβαλκαρνέρο, στις 10:00 ώρα Γκρίνουιτς (18:00 ώρα Σιγκαπούρης). «Η κατάσταση εξελίσσεται θετικά, με τη μέγιστη δυνατή προσοχή», πρόσθεσε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εκτίμησε επίσης ότι «οι επόμενες 12 ώρες θα είναι πολύ σημαντικές – θα είναι καθοριστικές για την εδραίωση της δουλειάς που έχει γίνει» από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Spain lifts evacuations for wildfire-hit province near Madrid https://t.co/1rGlcb4aPY — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) July 29, 2026

Ισπανία: Οι πυρκαγιές ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν από την περασμένη εβδομάδα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και μιας ακόμη στην γειτονική επαρχία Άβιλα, την οποία οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως τη χειρότερη πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας.

Οι πυρκαγιές ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Δημοσιογράφοι του AFP μίλησαν με κατοίκους που επέστρεψαν στις 28 Ιουλίου και αντίκρισαν τις κατοικίες τους κατεστραμμένες.

Η κυβέρνηση είχε εγκρίνει στις 28 Ιουλίου την επιστροφή των κατοίκων σε περισσότερους από δώδεκα δήμους στην περιοχή της Μαδρίτης και στην Άβιλα.

Στις 29 Ιουλίου ανακοίνωσε το ίδιο μέτρο για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Άβιλα, καθώς και για δύο ακόμη δήμους στην περιοχή της Μαδρίτης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην περιφέρεια της Μαδρίτης, Φρανθίσκο Μαρτίν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι 24.000 άνθρωποι είχαν επιστρέψει στα σπίτια τους βάσει των μέτρων της 28ης Ιουλίου, ενώ ακόμη 1.500 θα μπορούσαν να το κάνουν μετά τη νέα ανακοίνωση της 29ης Ιουλίου.

Ο ίδιος ανέφερε ότι 9.500 άνθρωποι εξακολουθούσαν να παραμένουν απομακρυσμένοι από τις εστίες τους στην περιοχή της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι πυρκαγιές έχουν κάψει συνολικά σχεδόν 80.000 εκτάρια γης.

Με πληροφορίες από The Straits Times