Η Ινδονησία ετοιμάζεται να στείλει 8.000 στρατιώτες στη Γάζα

Η Ινδονησία δηλώνει ότι προετοιμάζει έως και 8.000 στρατιώτες για να στείλει στη Γάζα, αποτελώντας την πρώτη χώρα που το πράττει στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Maruli Simanjuntak, δήλωσε ότι η εκπαίδευση των στρατιωτών έχει ήδη ξεκινήσει και ότι η αποστολή τους θα επικεντρώνεται κυρίως σε ιατρικά και τεχνικά καθήκοντα στη Γάζα.

Η Ινδονησία έχει ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα.

Το συμβούλιο έχει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συγκροτήσει μια Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), η οποία θα συμβάλει στην ασφάλεια των συνοριακών περιοχών στη Γάζα και θα διασφαλίσει την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς.

Το συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του συνεδρίαση στην Ουάσινγκτον στις 19 Φεβρουαρίου, θα επιβλέπει επίσης τη σύσταση μιας νέας τεχνοκρατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα καθώς και την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο.

Ινδονησία: Πότε θα στείλει τους 8.000 στρατιώτες στη Γάζα;

Ο χρόνος ανάπτυξης των ινδονησιακών στρατευμάτων και ο ακριβής ρόλος τους στη Γάζα δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο φαίνεται ότι ο πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο έχει αποφασίσει πως θα αποσταλούν.

Η απόφασή του να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ έχει επικριθεί από ορισμένες ισλαμικές οργανώσεις στην Ινδονησία, όπου υπάρχει εκτεταμένη λαϊκή οργή για τον ρόλο των ΗΠΑ στον βομβαρδισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Ωστόσο, ο Πραμπόβο έχει υποστηρίξει ότι, ως η μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα στον κόσμο, η Ινδονησία θα πρέπει να συμβάλει στη σταθεροποίηση της Γάζας και έχει δηλώσει ότι η συμμετοχή της θα αποσκοπεί στην επίτευξη, τελικά, μιας λύσης δύο κρατών για τη σύγκρουση Ισραήλ–Παλαιστινίων.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, Kan, μετέδωσε ότι μια περιοχή στη νότια Γάζα, μεταξύ της Ράφα και της Χαν Γιούνις, έχει ήδη οριστεί για χρήση από τον ινδονησιακό στρατό, προκειμένου να κατασκευαστεί στρατώνας για αρκετές χιλιάδες στρατιώτες.

Άλλες μουσουλμανικές χώρες, όπως η Τουρκία και το Πακιστάν, εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων, αλλά έχουν καταστήσει σαφές ότι θα έχουν αποκλειστικά ρόλο ειρηνευτικών δυνάμεων και δεν θα εμπλακούν στον σχεδιαζόμενο αφοπλισμό της Χαμάς.

Ωστόσο, καθώς η Χαμάς αρνείται να καταθέσει τα όπλα όσο το Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει τμήματα της Γάζας, δεν υπάρχει ακόμη πραγματική ειρήνη για να διατηρήσει η προτεινόμενη διεθνής δύναμη.

