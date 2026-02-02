Η Ινδία σύναψε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ και σταματά να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο 18% από 25%.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ινδία θα μειώσει τα εμπορικά εμπόδια στο μηδέν και θα σταματήσει επίσης να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Η επιπλέον δασμολογική ποινή 25% που επιβλήθηκε λόγω της άρνησης του Δελχί να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία θα καταργηθεί.

Η ανακοίνωση έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση μιας ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έβαλε τέλος σε σχεδόν δύο δεκαετίες διακεκομμένων διαπραγματεύσεων.

Ο Μόντι δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι είναι «ιδιαίτερα χαρούμενος» που επιτεύχθηκε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι η πρωινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μόντι περιλάμβανε συζητήσεις τόσο για το εμπόριο όσο και για τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας.

«Συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να αγοράζει πολύ περισσότερο πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, από τη Βενεζουέλα», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, κατόπιν αιτήματος του Μόντι, «συμφώνησε αμέσως σε μια εμπορική συμφωνία» που θα οδηγούσε σε μείωση των δασμών και σε κατάργηση των δασμών και των μη δασμολογικών φραγμών της Ινδίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Μόντι δεσμεύτηκε να αγοράσει αμερικανικά προϊόντα αξίας άνω των 500 δισ. δολαρίων, μεταξύ των οποίων ενέργεια, τεχνολογία, αγροτικά προϊόντα και άνθρακας.

Οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ - Ινδίας είχαν επιβαρυνθεί από τον Αύγουστο, όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 50% στα ινδικά προϊόντα - τους υψηλότερους για χώρα της Ασίας - συμπεριλαμβανομένης της ποινής 25% που συνδεόταν με τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στο BBC ότι οι δασμοί που συνδέονταν με το ρωσικό πετρέλαιο θα αρθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας και ότι οι υπόλοιποι δασμοί θα μειωθούν ώστε το συνολικό ποσοστό να διαμορφωθεί στο 18%.

«Μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο Τραμπ εκ μέρους των 1,4 δισεκατομμυρίων πολιτών της Ινδίας για αυτή τη θαυμάσια ανακοίνωση», έγραψε ο Μόντι στο X.

«Όταν δύο μεγάλες οικονομίες και οι μεγαλύτερες δημοκρατίες του κόσμου συνεργάζονται, αυτό ωφελεί τους λαούς μας και ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για αμοιβαία επωφελή συνεργασία», πρόσθεσε.

Οι ινδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ σημείωσαν απότομη πτώση μετά την εφαρμογή των δασμών του Τραμπ. Οι αρχές στο Νέο Δελχί αναζητούσαν παράλληλα συνεργασίες με άλλες χώρες που επίσης αντιμετωπίζουν τους αμερικανικούς δασμούς.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, η οποία προβλέπει τη μείωση των φόρων σχεδόν σε όλα τα αγαθά μεταξύ της Ινδίας και των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν να ενισχύσουν τους δεσμούς τους εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Η συμφωνία, την οποία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε «τη μητέρα όλων των συμφωνιών», αναμένεται να διπλασιάσει τις εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία έως το 2032, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από BBC