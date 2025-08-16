Η ICE θέλει να διπλασιάσει τους συλληφθέντες μετανάστες μέχρι το τέλος της χρονιάς σε 107.000

Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ διέθεταν ήδη το μεγαλύτερο σύστημα κράτησης μεταναστών παγκοσμίως, με χωρητικότητα περίπου 50.000 θέσεων. Στρατηγικός του στόχος; Να τη διπλασιάσει. Όλα αυτά αποκαλύπτονται σε έναν εσωτερικό οδικό χάρτη της ICE, όπως αποκάλυψε η Washington Post.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η ICE σχεδιάζει να επιτύχει την αύξηση της χωρητικότητας, δημιουργώντας ή επεκτείνοντας 125 εγκαταστάσεις μέσα στον χρόνο. Αναμένεται ότι έως τον Ιανουάριο, η συνολική χωρητικότητα θα ξεπεράσει τις 107.000 θέσεις κράτησης, δηλαδή περισσότερο από τον διπλό αριθμό που υπήρχε με την ανάληψη της εξουσίας από τον Τραμπ.

Η επεκτατική στρατηγική προβλέπει τη χρήση μεγάλων κατασκευών («mega-facilities») και προσωρινών δομών τύπου σκηνής (“soft-sided facilities”) — ταχύτατα στο στήσιμο και σε παροδική χρήση. Εγκαταστάσεις υπάρχουν ήδη σε στρατιωτικές βάσεις, ιδιωτικές φυλακές και σε συνεργασία με τοπικές αρχές. Πρόκειται για ένα ταχύτατο, χάους-οριακό πλάνο, που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και αγωγές.

Η χρηματοδότηση για μια τέτοια επέκταση δεν είναι αμελητέα. Το Κογκρέσο ενέκρινε απαράμιλλο προϋπολογισμό $45 δισεκατομμυρίων για την ICE — το μεγαλύτερο στην ιστορία της υπηρεσίας. Το νέο χρηματικό ποσό επιτρέπει τη σύναψη ακόμα περισσότερων συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες φυλάκισης, όπως η Geo Group και η CoreCivic, οι οποίες αναμένεται να δουν τα έσοδά τους από την ICE να διπλασιάζονται ή και να υπερδιπλασιάζονται μέσα σε ένα χρόνο.

Ωστόσο, αυτή η ταχεία επέκταση φέρνει σημαντικά προβλήματα: υπάρχουν αναφορές για ελλιπή ιατρική φροντίδα, ανυπαρξία υγιεινής και βασικών υποδομών — ιδιαιτέρως στα κέντρα όπου κρατούνται οικογένειες με παιδιά. Ταυτόχρονα, σε κάποιες αγροτικές περιοχές όπως η Baldwin στο Μίσιγκαν, κάποιοι θετικά βλέπουν τα νέα κέντρα ως πηγή θέσεων εργασίας, ενώ ακτιβιστές όπως η θρυλική Dolores Huerta καταγγέλλουν σπατάλη φορολογικών δολαρίων σε περιοχές που στερούνται… ακόμα και φαρμακείου.

Ο σχεδιασμός δεν παραλείπει και τις οικογενειακές δομές: προβλέπεται η λειτουργία τουλάχιστον τριών νέων κέντρων με συνολική χωρητικότητα πάνω από 5.700 θέσεις — το μεγαλύτερο βρίσκεται στο Brownsville (Τέξας) και προβλέπεται να φιλοξενήσει μέχρι και 3.500 γονείς με τα παιδιά τους. Αν και η οικογενειακή κράτηση είχε αρχικά περιοριστεί από τη διοίκηση Μπάιντεν, τώρα επανέρχεται δυναμικά.

Πρόκειται για διπλάσια μελλοντική χωρητικότητα, από περίπου 48.000 κλίνες τώρα, σε τουλάχιστον 105% περισσότερες — δηλαδή σχεδόν 38.000 νέες θέσεις μόνο στο Τέξας. Σχεδιασμοί υπάρχουν σε Πολιτείες όπως η Οκλαχόμα, η Καλιφόρνια, η Γεωργία, η Λουιζιάνα, η Αριζόνα και άλλες. Σε αρκετές πολιτείες, η χωρητικότητα θα ξεπεράσει τις 1.000 θέσεις, αριθμός που μέχρι πρόσφατα ήταν σπάνιος.

Η επέκταση αυτή δεν είναι απλώς αριθμητική. Αναδεικνύει μια αμφιλεγόμενη στρατηγική καθώς ο ένας από τους δύο πόλους της σημερινής αμερικανικής πολιτικής — ο Τραμπ — ποντάρει στην φιλοσοφία της μεγαλύτερης και πιο αυστηρής καθαρότητας σε σχέση με τους μετανάστες, με συνέπειες που προκαλούν θλίψη στην ανθρωπιστική κοινότητα.

Ένα σχέδιο που, εκτός από πολιτικό και οικονομικό αποτύπωμα, προκαλεί τεράστια ηθική κρίση: όσο διευρύνονται οι δομές, τόσο εντείνεται η ανησυχία για τις συνθήκες κράτησης, την κατάργηση ανθρωπιάς και τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων.

