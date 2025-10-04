Η ICE θα είναι «παντού» στο σόου του Bad Bunny για το Super Bowl, λέει η Κρίστι Νόεμ

Η ICE θα είναι «παντού» στο σόου του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl, σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό I-D, ο Πορτορικανός εξήγησε τον λόγο που απέκλεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες από την περιοδεία του. Όπως τόνισε, θα φοβόταν πως η ICE «θα μπορούσε να βρίσκεται έξω από [τη συναυλία μου]».

«Άνθρωποι από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να έρθουν εδώ για να δουν τη συναυλία. Λατίνοι και Πορτορικανοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν επίσης να ταξιδέψουν εδώ, ή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Αλλά υπήρχε το πρόβλημα ότι η γαμ..νη ICE θα μπορούσε να είναι έξω [από τη συναυλία μου]. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο μιλούσαμε και μας απασχολούσε πολύ», είχε αναφέρει και από ό,τι φαίνεται, οι ανησυχίες του επιβεβαιώνονται.

Η Κρίστι Νόεμ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθάρισε, ότι η ICE θα είναι «παντού» στο σόου του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl.

Μιλώντας στο «The Benny Show» η Νόεμ επιβεβαίωσε ότι πράκτορες της ICE θα βρίσκονται στο Levi's Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια τον ερχόμενο Φεβρουάριο για τον αγώνα της NFL. Σε ένα απόσπασμα από το podcast The Benny Show, το οποίο ο Johnson μοιράστηκε στο X στις 3 Οκτωβρίου, η Νόεμ ανέφερε, ότι «θα υπάρχουν» πράκτορες της ICE στην εκδήλωση της 8ης Φεβρουαρίου, «επειδή το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της ασφάλειας».

«Έχω λοιπόν την ευθύνη να διασφαλίσω ότι όλοι όσοι θα πάνε στο Super Bowl θα έχουν την ευκαιρία να το απολαύσουν και να φύγουν, και αυτό είναι το πνεύμα της Αμερικής. Θα είμαστε παντού εκεί. Θα επιβάλλουμε τον νόμο», καταλήγοντας, ότι δεν μπορεί να βρεθεί στο Super Bowl κάποιος που δεν είναι «νομοταγής Αμερικανός πολίτης.