«Η ICE συνέλαβε την ανιψιά του Κασέμ Σουλεϊμανί και την κόρη της»: Η οικογένειά του το διαψεύδει

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πως συνέλαβαν την ανιψιά του Κασέμ Σουλεϊμανί και την κόρη της αλλά η οικογένειά του διαψεύει πως οι δύο αυτές γυναίκες, έχουν σχέση με εκείνους.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν την ανιψιά του πρώην στρατιωτικού διοικητή των ειδικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σουλεϊμανί, και την κόρη της, αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακάλεσε το καθεστώς νόμιμης παραμονής τους στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η Χαμιντέ Σουλεϊμανί Ασφάρ και η κόρη της είναι τώρα υπό κράτηση» από την αστυνομία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE), ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο Ρούμπιο ανακάλεσε τις «πράσινες κάρτες» των δύο γυναικών, τερματίζοντας το καθεστώς νόμιμης διαμονής τους στις ΗΠΑ.

Ο Κασέμ Σουλεϊμανί, που θεωρείται ήρωας στις ΗΠΑ, σκοτώθηκε το 2020 στη Βαγδάτη, από πλήγμα μη επανδρωμένων, αμερικανικών αεροσκαφών.

Η Χαμιντέ Σουλεϊμανί Ασφάρ κατηγορείται ότι στηρίζει ανοιχτά την Ισλαμική Δημοκρατία. Στον σύζυγο της απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ.

«Ενώ διέμενε στις ΗΠΑ, διέδιδε την προπαγάνδα του ιρανικού καθεστώτος, γιόρταζε τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτών και αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, έπλεξε το εγκώμιο του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, κατήγγειλε την Αμερική ως «μεγάλο σατανά» και εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξή της στους Φρουρούς της Επανάστασης, μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική», διευκρίνισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στις αρχές Απριλίου ο Ρούμπιο ανακάλεσε το «νομικό καθεστώς» και της Φατεμέχ Αρντεσίρ-Λαριτζανί, κόρης του Αλί Λαριτζανί, του επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στα μέσα Μαρτίου από ισραηλινό πλήγμα. Η Αρντεσίρ-Λαριτζανί και ο σύζυγός της, ο Σεγιέντ Καλαντάρ Μοταμεντί, «δεν βρίσκονται πλέον στις ΗΠΑ και απαγορεύεται να επιστρέψουν στο μέλλον» στο αμερικανικό έδαφος, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει να φιλοξενεί η χώρα μας αλλοδαπούς υπηκόους που στηρίζουν αντιαμερικανικά, τρομοκρατικά καθεστώτα» ανέφερε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τι απαντούν οι κόρες του Κασέμ Σουλεϊμανί

Ωστόσο, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι δύο Ιρανές που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ, δεν έχουν καμία σχέση με τον Κασέμ Σουλεϊμανί που σκοτώθηκε το 2020 από πλήγμα αμερικανικού, μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, η κόρη του Κασέμ Σουλεϊμανί δήλωσε: «Ο ισχυρισμός του αμερικανικού κράτους είναι ψευδής: τα πρόσωπα που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με την οικογένεια του Χατζ Κασέμ».

Η κρατική τηλεόραση επικαλέστηκε την άλλη κόρη του Σουλεϊμανί, τη Ναρζές, που είναι μέλος του ισλαμικού δημοτικού συμβουλίου της Τεχεράνης. «Μέχρι σήμερα, κανένα μέλος της οικογένειας, ούτε κανείς συγγενής του μάρτυρα Σουλεϊμανί δεν έχει κατοικήσει στις ΗΠΑ», ανέφερε.