Η ICE συνέλαβε Βρετανό δημοσιογράφο λόγω δηλώσεων κατά του Ισραήλ - Θα απελαθεί

Ο Βρετανός δημοσιογράφος και πολιτικός σχολιαστής Sami Hamdi φέρεται να συνελήφθη το πρωί της Κυριακής από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο, με την οργάνωση Council on American-Islamic Relations (CAIR) να καταγγέλλει ότι η κράτησή του αποτελεί αντίποινα για την κριτική του προς το Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή της, η CAIR χαρακτήρισε την ενέργεια «κατάφωρη προσβολή της ελευθερίας του λόγου», υποστηρίζοντας ότι ο Hamdi συνελήφθη επειδή επικρίνει τη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ πραγματοποιούσε περιοδεία ομιλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος αντιμετωπίζει διαδικασία απέλασης.

«Οι δικηγόροι μας εργάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτή την αδικία», ανέφερε η CAIR, καλώντας την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) να απελευθερώσει άμεσα τον Hamdi, σημειώνοντας ότι το μοναδικό του «έγκλημα» είναι η κριτική προς μια ξένη κυβέρνηση που, όπως αναφέρει η οργάνωση, έχει «διαπράξει γενοκτονία».

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), Tricia McLaughlin, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης ότι η βίζα του Hamdi ανακλήθηκε και ότι τελεί υπό κράτηση της ICE ενόψει απέλασης, προσθέτοντας πως «όσοι στηρίζουν την τρομοκρατία και υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ δεν θα επιτρέπεται να εργάζονται ή να επισκέπτονται τη χώρα».

Η ανάρτηση της McLaughlin κοινοποιήθηκε από τη γνωστή υποστηρίκτρια της κυβέρνησης Τραμπ Laura Loomer, η οποία δήλωσε ότι πίεσε τις αρχές να ανακαλέσουν τη βίζα του Hamdi.

Οι δηλώσεις της Laura Loomer και οι αντιδράσεις

Η Laura Loomer, που έχει αυτοχαρακτηριστεί «υπερασπίστρια των λευκών» και «υπερήφανη ισλαμοφοβική», ανέφερε σε ανάρτησή της ότι η σύλληψη του Hamdi ήταν «άμεσο αποτέλεσμα της πίεσής της» προς το Υπουργείο Εξωτερικών και το DHS. Η Loomer είναι γνωστή για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας, μεταξύ των οποίων και ο ισχυρισμός ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν «στημένες από το εσωτερικό».

Το 2018 είχε αλυσοδεθεί έξω από τα κεντρικά γραφεία του Twitter (πλέον Χ) στη Νέα Υόρκη, διαμαρτυρόμενη για το μπλοκάρισμα του λογαριασμού της· ο Elon Musk επανέφερε τον λογαριασμό της μετά την εξαγορά της πλατφόρμας το 2022.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας του, ο Hamdi μίλησε το Σάββατο σε εκδήλωση της CAIR στο Σακραμέντο, ενώ είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί την Κυριακή στο γκαλά της οργάνωσης στη Φλόριντα. Η κράτησή του οδήγησε σε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις για τα πολιτικά δικαιώματα και την ελευθερία του Τύπου, που βλέπουν στην υπόθεση μια νέα ένδειξη ποινικοποίησης φιλοπαλαιστινιακών θέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένα μοτίβο κρατήσεων και απελάσεων

Ο Hamdi δεν είναι η μόνη περίπτωση. Σύμφωνα με αναφορές, πολλοί μετανάστες έχουν συλληφθεί ή απελαθεί από την ICE για την υποστήριξή τους σε παλαιστινιακές θέσεις. Τον Οκτώβριο, ο δημοσιογράφος Mario Guevara απελάθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ, αφού είχε συλληφθεί την ώρα που μετέδιδε ζωντανά διαδήλωση κατά του Τραμπ.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ομοσπονδιακός δικαστής που είχε διοριστεί επί Ρόναλντ Ρίγκαν έκρινε ότι η κυβερνητική πολιτική που επιτρέπει την κράτηση και απέλαση ξένων ακαδημαϊκών με φιλοπαλαιστινιακές απόψεις παραβιάζει το Σύνταγμα των ΗΠΑ και είχε σχεδιαστεί «σκόπιμα για να περιορίσει την ελευθερία του λόγου».

Η απόφαση αναμένεται να προσβληθεί σε ανώτερο δικαστήριο, πιθανώς μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο σήμερα διαθέτει συντηρητική πλειοψηφία χάρη στους τρεις διορισμούς της κυβέρνησης Τραμπ. Παρά την απόφαση, το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι θα συνεχίσει να ανακαλεί βίζα στο πλαίσιο της ίδιας πολιτικής.

