Η ICE ετοιμάζει μαζικές απελάσεις μεταναστών από την Αϊτή - Φόβος για τη σφοδρότητά τους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να προετοιμάζει την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για τη σύλληψη και απέλαψη μεταναστών από την Αϊτή.

Ομοσπονδιακές πηγές, μιλώντας σε αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, κάνουν λόγο πως περισσότεροι από 300.000 μετανάστες από την Αϊτή, κινδυνεύουν να χάσουν από σήμερα το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται νόμιμα στις ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέλασή τους.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα Fox News και CBS News, που επικαλούνται ομοσπονδιακές πηγές, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην πολιτεία του Οχάιο, και ειδικότερα στην πόλη Σπρίνγκφιλντ, όπου ο Τραμπ είχε ισχυριστεί προεκλογικά το 2024, χωρίς αποδείξεις, ότι Αϊτινοί μετανάστες έτρωγαν κατοικίδια ζώα κατοίκων.

ICE is preparing a large-scale operation to arrest and deport Haitian immigrants, per CBS News. — Leading Report (@LeadingReport) July 27, 2026

ICE: Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ

Η εξέλιξη ακολουθεί την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Ιούνιο, η οποία επέτρεψε προσωρινά στην κυβέρνηση Τραμπ να καταργήσει το καθεστώς Προσωρινής Προστασίας (Temporary Protected Status - TPS) για πολίτες της Αϊτής και της Συρίας.

Η σχετική εντολή του δικαστηρίου αναμένεται να διαβιβαστεί σήμερα στα δικαστήρια, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή της.

Σύμφωνα με αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, παραμένει άγνωστο πόσο εκτεταμένες θα είναι οι επιχειρήσεις της ICE και κατά πόσο η Αϊτή μπορεί να απορροφήσει μεγάλο αριθμό των μεταναστών. Ωστόσο, ο γενικός διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης της Αϊτής, Ζαν Νεγκό Μπονέρ Ντελβά, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι, έπειτα από συνομιλίες με την αμερικανική πρεσβεία, η χώρα θα πρέπει να αναμένει εβδομαδιαίες πτήσεις απέλασης, καθεμία από τις οποίες θα μεταφέρει περίπου 250 πρώην δικαιούχους TPS.

Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών από την Αϊτή στις ΗΠΑ, καθώς πολλοί κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους και να επιστρέψουν σε μια χώρα που εξακολουθεί να βυθίζεται στην κρίση.

Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης FWD.us, περίπου 200.000 Αϊτινοί κάτοχοι TPS εργάζονται σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων περίπου 15.000 εργαζόμενοι στη γεωργία, 13.000 βοηθοί νοσηλευτών και χιλιάδες ακόμη σε άλλους κρίσιμους κλάδους της οικονομίας.

Σε δήλωσή του στο CBS News, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν σχολιάζει τρέχουσες ή μελλοντικές επιχειρήσεις. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «ήρθε η ώρα να φύγουν», καλώντας όσους χάνουν το καθεστώς προστασίας να αποχωρήσουν οικειοθελώς, επισημαίνοντας πως μπορούν να λάβουν 2.600 δολάρια και δωρεάν αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής.

ICE is planning to ramp up arrests and deportations of Haitian migrants as their temporary protected status runs out, according to an administration official. https://t.co/WR0IMSWtl7 — NBC News (@NBCNews) July 27, 2026

Αντιδράσεις ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα.

Τον Απρίλιο, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε νομοσχέδιο που προβλέπει την παράταση του καθεστώτος TPS για την Αϊτή έως το 2029, με τη στήριξη δέκα Ρεπουμπλικανών βουλευτών. Ωστόσο, η πρόταση παραμένει σε εκκρεμότητα στη Γερουσία, ενώ ο Λευκός Οίκος έχει προειδοποιήσει ότι ο πρόεδρος θα ασκήσει βέτο σε περίπτωση που εγκριθεί.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα Κάρλος Χιμένες χαρακτήρισε την Αϊτή «αποτυχημένο κράτος», τονίζοντας ότι η απέλαση των Αϊτινών που βρίσκονται σήμερα στις ΗΠΑ με καθεστώς TPS θα ήταν «ένα τεράστιο λάθος».

Από την άλλη πλευρά, ο νυν υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν, υπερασπίστηκε την κυβερνητική απόφαση, υποστηρίζοντας ότι οι δικαιούχοι του TPS είχαν αρκετό χρόνο για να εξασφαλίσουν άλλο νόμιμο καθεστώς παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι το πρόγραμμα δεν προοριζόταν ποτέ ως μόνιμη λύση.

Με πληροφορίες από Time Magazine