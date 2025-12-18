«Ή χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο» - Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιμέτωποι με μια κρίσιμη απόφαση για την Ουκρανία

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία που αφορά τον τρόπο χορήγησης δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία χρειάζεται επειγόντως η Ουκρανία, στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής.

Το κρίσιμο meeting των Ευρωπαίων ηγετών μεταφράζεται ως πρόκληση για την ισχύ της ομάδας, μετά το σχόλιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι είναι αδύναμη.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εστιάζει στην παροχή ενός δανείου προς το Κίεβο, ύψους 90 δισ. ευρώ, για τα επόμενα δύο χρόνια και σε δύο επιλογές. Πρώτον, τη χρήση των λεγόμενων «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη ή δεύτερον κοινό δανεισμό.

«Φρένο» στην πρώτη επιλογή συνεχίζει να βάζει το Βέλγιο, που κρατά το μεγαλύτερο ποσό των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, Euroclear. Για αυτόν τον λόγο, ο Βέλγος πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για ρωσικά «αντίποινα» εναντίον της χώρας του και αιτείται «απεριόριστες» οικονομικές και νομικές εγγυήσεις από τα 26 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στη Σύνοδο Κορυφής έφτασε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δήλωσε, ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ιδέας ενός δανείου αποζημίωσης για την Ουκρανία προσχωρώντας στην ομάδα των ηγετών που υποστηρίζουν ότι «δεν πρέπει να φύγουμε από τις Βρυξέλλες χωρίς να βρούμε μια λύση».

«Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει τη χρηματοδοτική σταθερότητα, προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή. Ομως, κάθε λύση, θα πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής και να διασφαλίζει πως θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες που μπορεί να έχουν κράτη μέλη», τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να φύγουμε από τις Βρυξέλλες χωρίς να βρούμε μία λύση νομικά ορθή και θα επιλύει τα προβλήματα», είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τη σύντομη δήλωσή του επισημαίνοντας ότι «η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, στη φρεγάτα Κίμων». Όπως τόνισε, «είναι μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους» και «η φρεγάτα Κίμων είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, με ανθρωπιά, περνάνε σε μια νέα εποχή».

Η ΕΕ θεωρεί τον πόλεμο της Ρωσίας απειλή για την ασφάλειά της και επιθυμεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την Ουκρανία και να την υποστηρίζει στον αγώνα της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, τα οποία βρίσκονται κυρίως σε ένα βελγικό εκκαθαριστικό οίκο, για την εξασφάλιση ενός τεράστιου δανείου προς το Κίεβο.

Οι ηγέτες της ΕΕ που έφτασαν στη Σύνοδο Κορυφής δήλωσαν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί μια λύση. «Τώρα έχουμε μια απλή επιλογή: είτε χρήματα σήμερα είτε αίμα αύριο. Και δεν μιλάω μόνο για την Ουκρανία, μιλάω για την Ευρώπη», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ. «Αυτή είναι η δική μας απόφαση και μόνο δική μας». Από τη δική της πλευρά, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τη Σύνοδο Κορυφής χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία για τον τρόπο χρηματοδότησης της Ουκρανίας τα επόμενα δύο χρόνια.

Στη συνάντηση θα μετέχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυτοπροσώπως.

Η επιλογή του «δανείου επανορθώσεων» στην Ουκρανία

Η επιλογή του «δανείου επανορθώσεων» στην Ουκρανία φαίνεται να κερδίζει έδαφος μεταξύ των κρατών-μελών. Πρόκειται για την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ και παρουσιάζεται ως λύση που θα μπορούσε να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία χωρίς να επιβαρύνει άμεσα τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Στο ενδεχόμενο που αποφασιστεί αυτό το βήμα, η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο εφόσον η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις. Διαφορετικά, οι κυρώσεις θα εξακολουθούν να ισχύουν και τα ρωσικά κεφάλαια θα παραμείνουν παγωμένα.

Περίπου 210 δισ. ευρώ από τα αποθεματικά της ρωσικής κεντρικής τράπεζας βρίσκονται δεσμευμένα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ, εκ των οποίων περίπου 185 δισεκ. ευρώ τελούν υπό τη διαχείριση της Euroclear στο Βέλγιο. Η βελγική κυβέρνηση συνεχίζει να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τους νομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους και αξιώνει ισχυρές και άμεσες εγγυήσεις από τους Ευρωπαίους εταίρους, πιο συγκεκριμένα ότι θα μοιραστούν το ενδεχόμενο κόστος.

Αίτημα κρατών-μελών όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, ζητούν διαβεβαιώσεις ότι τυχόν ενεργοποίηση των εγγυήσεων δεν θα επιβαρύνει τους εθνικούς στόχους δαπανών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Παράλληλα, Βέλγιο, Ιταλία, Βουλγαρία και Μάλτα συνυπέγραψαν δήλωση με την οποία ζητούν να συνεχιστεί η διερεύνηση «εναλλακτικών επιλογών» με μικρότερο οικονομικό και νομικό ρίσκο.

Με πληροφορίες από Reuters, The Gurardian