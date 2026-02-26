Η Χίλαρι Κλίντον καταθέτει στο Κογκρέσο για την υπόθεση Επσταϊν

Η Χίλαρι Κλίντον κατέθεσε την Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για την υπόθεση Τζέφρι Επσταϊν και, με την έναρξη της διαδικασίας, έδωσε η ίδια στη δημοσιότητα την πλήρη εισαγωγική της δήλωση.

Στο κείμενο επανέλαβε ότι δεν είχε καμία γνώση για εγκληματικές δραστηριότητες του Επσταϊν και του περιβάλλοντός του και ότι δεν θυμάται να τον έχει συναντήσει ποτέ. «Δεν είχα ιδέα για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. Δεν θυμάμαι να έχω ποτέ έρθει σε επαφή με τον κ. Επσταϊν», ανέφερε.

Ταυτόχρονα, έστρεψε την πίεση προς τον Ντόναλντ Τραμπ και κάλεσε την επιτροπή να τον εξετάσει ενόρκως. Υποστήριξε ότι, αν το Κογκρέσο θέλει πράγματι να φωτίσει την υπόθεση, δεν αρκούν απαντήσεις σε σύντομες δηλώσεις προς δημοσιογράφους και ότι πρέπει να ζητηθεί από τον νυν πρόεδρο κατάθεση υπό όρκο για την παρουσία του στα αρχεία της υπόθεσης.

Στην ίδια δήλωση αναφέρθηκε και στη συζήτηση περί συγκάλυψης από το υπουργείο Δικαιοσύνης, με φόντο καταγγελίες ότι δεν δημοσιοποιήθηκαν έγγραφα που σχετίζονται με ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου από τον Τραμπ. Ζήτησε πλήρη δημοσιοποίηση των φακέλων, με τις νόμιμες περικοπές να προστατεύουν θύματα και επιζώντες και όχι, όπως σημείωσε, ισχυρούς άνδρες και πολιτικούς συμμάχους. Κάλεσε επίσης την επιτροπή να διερευνήσει αναφορές ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης κράτησε εκτός δημοσιοποίησης καταθέσεις του FBI, στις οποίες επιζήσασα φέρεται να κατηγορεί τον Τραμπ για βαριά εγκλήματα.

Σε άλλο σημείο άφησε αιχμή ότι όποιος ρωτούσε ποια νύχτα γινόταν το «πιο άγριο πάρτι» στο νησί του Επσταϊν θα έπρεπε να κλητευθεί, σχόλιο που ερμηνεύτηκε ως υπαινιγμός προς τον Ελον Μασκ.

Η Κλίντον επιχείρησε επίσης να δώσει πλαίσιο στη δημόσια εικόνα της, υπενθυμίζοντας το έργο της κατά της εμπορίας ανθρώπων. Ανέφερε ότι επί χρόνια εργάστηκε για την προστασία γυναικών και κοριτσιών από trafficking, καταναγκαστική εργασία και σεξουαλική εκμετάλλευση. Περιέγραψε τον Επσταϊν ως «αποτρόπαιο» άνθρωπο, αλλά τόνισε ότι δεν ήταν η εξαίρεση, παρουσιάζοντας τα εγκλήματά του ως μέρος ενός παγκόσμιου φαινομένου με τεράστιο ανθρώπινο κόστος. Υποστήριξε ακόμη ότι επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον προωθήθηκε η πρώτη ομοσπονδιακή νομοθεσία κατά του trafficking και ότι ως υπουργός Εξωτερικών είχε την εποπτεία δεκάδων προγραμμάτων αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων σε πολλές χώρες.

Ο Μπιλ Κλίντον αναμένεται να καταθέσει την Παρασκευή. Το ζευγάρι είχε αρχικά αρνηθεί να εμφανιστεί, κάνοντας λόγο για πολιτικά υποκινούμενες κλητεύσεις, όμως τελικά συμφώνησε να καταθέσει, αποτρέποντας ενδεχόμενη διαδικασία για περιφρόνηση του Κογκρέσου. Ο πρώην πρόεδρος έχει παραδεχθεί ότι γνώριζε τον Επσταϊν, αλλά αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση των εγκλημάτων του και έχει δηλώσει ότι είχε διακόψει τις σχέσεις μαζί του εδώ και περίπου δύο δεκαετίες.

Η κατάθεση της Χίλαρι Κλίντον έγινε στο Τσάπακουα της Νέας Υόρκης, κοντά στην κατοικία τους. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και, παρότι το ζεύγος φέρεται να επιδίωξε δημόσια κατάθεση για να αποφευχθούν επιλεκτικές διαρροές, το αίτημα δεν έγινε δεκτό. Μετά το τέλος της κατάθεσης, αναμένεται να τοποθετηθούν δημόσια μέλη της επιτροπής και από τα δύο κόμματα.

Η εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον την Παρασκευή θα είναι η πρώτη φορά από το 1983 που πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δίνει κατάθεση σε επιτροπή του Κογκρέσου, όταν είχε καταθέσει ο Τζέραλντ Φορντ.

