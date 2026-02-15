Η Χίλαρι Κλίντον χαρακτήρισε τα αρχεία του Έπσταϊν «τρομακτικά»

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον δήλωσε το Σάββατο ότι «πολύ ανησυχητικές και πραγματικά φρικτές πληροφορίες» αποκαλύπτονται στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ερωτηθείσα από έναν δημοσιογράφο στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο πώς η φερόμενη συμπεριφορά των δυτικών ηγετών στα αρχεία αντανακλά τις δυτικές αξίες, η Κλίντον απάντησε: «Είναι φρικτό, και ελπίζουμε ότι, όπως γνωρίζετε, θα συνεχίσει να δημοσιεύεται κάθε μέρα που περνάει».

Τι σχολίασε η Χίλαρι Κλίντον για τον Έπσταϊν

Τα σχόλια της πρώην υπουργού Εξωτερικών έρχονται σε μια περίοδο που η Ευρώπη έχει ταραχθεί από την υπόθεση Έπσταϊν, με μέλη βασιλικών οικογενειών και κυβερνητικούς αξιωματούχους από πολλές χώρες να αντιμετωπίζουν σκάνδαλα.

Η Κλίντον σημείωσε, ωστόσο, ότι το γεγονός ότι το όνομα κάποιου βρίσκεται στα αρχεία δεν σημαίνει ότι έχει διαπράξει έγκλημα.

Είπε ότι οι πληροφορίες «πρέπει να είναι απολύτως διαφανείς», ώστε οι άνθρωποι να μπορούν «όχι μόνο να δουν τι περιέχουν, αλλά και, αν χρειαστεί, να καταστήσουν τους υπεύθυνους υπόλογους».

Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον είναι ένα από τα πολλά γνωστά ονόματα που περιλαμβάνονται στα αρχεία του Έπσταϊν. Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στην έρευνα της Βουλής των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν αργότερα αυτό το μήνα.

Ο Μπιλ Κλίντον έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον αποθανόντα καταδικασμένο Έπσταϊν. Ένας εκπρόσωπος του Κλίντον έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο πρώην πρόεδρος έκοψε τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν πριν κατηγορηθεί το 2006 και ότι δεν γνώριζε για τα εγκλήματά του.

Με πληροφορίες από CNN