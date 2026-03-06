Η Χεζμπολάχ κάλεσε τους Ισραηλινούς να απομακρυνθούν από τα σύνορα με τον Λίβανο

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου απηύθυνε σήμερα «επείγουσα προειδοποίηση» στους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ, καλώντας τους να απομακρυνθούν από περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον πέντε χιλιομέτρων από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Η ειδοποίηση ήρθε μία ημέρα μετά από παρόμοια ισραηλινή προειδοποίηση προς στους κατοίκους μεγάλων τμημάτων του Λιβάνου.

Στους 217 οι νεκροί στον Λίβανο

«Πρέπει να εκκενώσετε» όλες τις περιοχές που βρίσκονται τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα, ανέφερε η Χεζμπολάχ σε μήνυμα που μετέδωσε στα εβραϊκά στο κανάλι της στην εφαρμογή Telegram.

Αιτιολόγησε την προειδοποίηση λόγω της ανάπτυξης στη ζώνη αυτή του βόρειου Ισραήλ «στρατιωτικών οχημάτων και τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς στρατιωτών».

Ο απολογισμός των συνεχιζόμενων ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Λιβάνου από τη Δευτέρα ανέρχεται σε 217 νεκρούς και 798 τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ένας προηγούμενος απολογισμός του υπουργείου, που δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ, έκανε λόγο για 123 νεκρούς και 683 τραυματίες.