Η Χεζμπολάχ δεν παραδίδει τα όπλα - Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης του Λιβάνου

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, διαμήνυσε την Παρασκευή ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να παραδώσει τον οπλισμό της, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι, με την απόφασή της να την αφοπλίσει έως το τέλος του έτους, ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα του Ισραήλ.

Όπως υποστήριξε, η παράδοση «των αμυντικών όπλων της αντίστασης, του λαού της και του Λιβάνου σε περίοδο επίθεσης» ισοδυναμεί με διευκόλυνση της εξόντωσης μαχητών και των οικογενειών τους. Αντί για αυτό, πρόσθεσε, η κυβέρνηση όφειλε «να εδραιώσει την κυριαρχία της χώρας και να εκδιώξει το Ισραήλ από τον Λίβανο».

Μιλώντας σε τηλεοπτική ομιλία με αφορμή σιιτική θρησκευτική εκδήλωση, υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση υπηρετεί το ισραηλινό σχέδιο» και προειδοποίησε πως, αν η κρίση εξελιχθεί σε εσωτερική σύγκρουση, η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά την ίδια. Διευκρίνισε ότι η Χεζμπολάχ και ο σιιτικός σύμμαχός της, το κίνημα Αμάλ, δεν έχουν καλέσει τους υποστηρικτές τους σε διαδηλώσεις, προκειμένου να υπάρξει περιθώριο διαλόγου. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι εάν δοθεί σχετική εντολή, οι κινητοποιήσεις «θα εξαπλωθούν σε όλη τη χώρα και θα κατευθυνθούν στην πρεσβεία των ΗΠΑ». Το Αμάλ, μία από τις βασικές ένοπλες οργανώσεις στον εμφύλιο πόλεμο του 1975-1990, είναι σήμερα ισχυρό πολιτικό κόμμα υπό τον πρόεδρο της Βουλής, Ναμπίχ Μπέρι.

Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ αποτελεί διαχρονικό σημείο τριβής στο εσωτερικό του Λιβάνου, με τα αντίπαλα κόμματα να υποστηρίζουν ότι μόνο το κράτος πρέπει να διατηρεί οπλισμό. Η κυβερνητική απόφαση της περασμένης εβδομάδας να προχωρήσει στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στην εφαρμογή κατάπαυσης πυρός με το Ισραήλ εντάσσεται, κατά τον Κάσε, σε στρατηγική που υπαγορεύεται από την Ουάσιγκτον. Η πίεση της διεθνούς κοινότητας προς τη Βηρυτό για τον τερματισμό του οπλισμού της Χεζμπολάχ έχει ενταθεί μετά τον 14μηνο πόλεμο, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο με εκεχειρία υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.

Ο Κάσεμ κατέστησε σαφές ότι η Χεζμπολάχ θα δεχθεί να συζητήσει εθνική στρατηγική άμυνας μόνο εφόσον το Ισραήλ αποσυρθεί πλήρως από τον Λίβανο και σταματήσουν οι σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες, όπως είπε, έχουν σκοτώσει δεκάδες μέλη της μετά τη λήξη του πολέμου. «Η αντίσταση δεν θα παραδώσει τα όπλα όσο η επίθεση συνεχίζεται και η κατοχή παραμένει», τόνισε, προσθέτοντας ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να δώσει μακρά μάχη, εάν χρειαστεί.

Η σύγκρουση με το Ισραήλ αποδυνάμωσε σημαντικά την οργάνωση που στηρίζεται από το Ιράν, αφήνοντας κενά στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της. Ο πόλεμος προκάλεσε περισσότερους από 4.000 θανάτους στον Λίβανο, εκτόπισε πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και προξένησε καταστροφές που, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, θα κοστίσουν 11 δισ. δολάρια για να αποκατασταθούν.

