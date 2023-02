Η Χέιλι Μπίμπερ στη Vogue: Έδωσε συνέντευξη στον Τζάστιν Μπίμπερ κι αποκαλύπτει το «μεγαλύτερο στιλιστικό λάθος»

Η Χέιλι Μπίμπερ μίλησε στη Vogue Australia για την επιχείρησή της, τα στιλιστικά λάθη του παρελθόντος, ακόμα και για τον γάμο της- σε μια συνέντευξη που έδωσε στον Τζάστιν Μπίμπερ.

Το 26χρονο μοντέλο πρωταγωνιστεί στο εξώφυλλο του τεύχους Μαρτίου με ένα φόρεμα Saint Laurent και κοσμήματα Tiffany & Co. και λεζάντα που γράφει: «Let there be light».

Η Χέιλι Μπίμπερ έδωσε την συνέντευξη για το περιοδικό στον επί τέσσερα χρόνια σύζυγό της, Τζάστιν Μπίμπερ, από το σπίτι τους στο Μπέβερλι Χιλς, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επιχείρησή της με προϊόντα περιποίησης δέρματος, Rhode, η οποία κυκλοφόρησε πέρυσι.

«Από τότε που ξεκίνησα την εταιρεία, το πιο ωραίο πράγμα είναι όταν κάποιος έρχεται και μου εκφράζει πόσο πολύ αγαπάει το brand και το προϊόν», είπε, ενώ πρόσφερε επίσης επιχειρηματικές συμβουλές σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση.

«Να είστε εντάξει με τις ατυχίες που συμβαίνουν», είπε. «Υπάρχουν τόσα πολλά σκαμπανεβάσματα, όπως συμβαίνει με τα πάντα στη ζωή», ανέφερε και εξήγησε πως εμπνεύστηκε να ξεκινήσει την εταιρεία από άλλους φίλους.

«Ήταν χρήσιμο να μπορώ να έχω αυτή την υποστήριξη και να μπορώ να κάνω ειλικρινείς συζητήσεις σχετικά με τα σκαμπανεβάσματα», είπε.

Στη συνέχεια, ο Τζάστιν Μπίμπερ ρώτησε τη σύζυγό του «τι μετανιώνει περισσότερο στιλιστικά» με την Χέιλι να ξεχωρίζει ένα ροζ φόρεμα που είχε επιλέξει πριν από μερικά χρόνια.

«Νιώθω ότι είναι πολλά, αλλά το σημαντικότερο που μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι ότι πριν από μερικά χρόνια φόρεσα αυτό το ροζ φόρεμα που έμοιαζε με κουτί και νόμιζα ότι θα ήταν ό,τι πιο χαριτωμένο. Το φόρεσα, και είδα τις φωτογραφίες μετά και πραγματικά έμοιαζε σαν να ήμουν μέσα σε ένα κουτί. Έμοιαζα με δώρο και ήταν τόσο άσχημο», απάντησε.

Η Χέιλι Μπίμπερ μίλησε επίσης και για τον γάμο της με τον Τζάστιν Μπίμπερ, που έγινε το 2018.

«Το αγαπημένο μου πράγμα στο να είμαι παντρεμένη είναι ειλικρινά η συντροφικότητα που νιώθω ότι έχουμε. Ειλικρινά, είσαι ο καλύτερός μου φίλος σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε.