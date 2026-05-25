Η Αν Χάθαγουεϊ αποκάλυψε ότι έπασχε από πρόωρο καταρράκτη: «Ήμουν μισότυφλη επί 10 χρόνια»

Η Αν Χάθαγουεϊ αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε για περίπου δέκα χρόνια σοβαρό πρόβλημα όρασης εξαιτίας πρόωρου καταρράκτη, λέγοντας ότι ήταν «πραγματικά τυφλή» από το ένα μάτι για περίπου 10 χρόνια.

Η 43χρονη ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την κατάσταση της υγείας της στο podcast Popcast των New York Times, περιγράφοντας πόσο είχε επηρεαστεί η καθημερινότητά της.

«Ήμουν μισότυφλη για δέκα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι από τα 30 έως τα 40 της η όρασή της είχε επιδεινωθεί σημαντικά.

Ο καταρράκτης είναι πάθηση κατά την οποία ο φακός του ματιού χάνει σταδιακά τη διαύγειά του, προκαλώντας θολή όραση και δυσκολία στην καθημερινή λειτουργία.

Η Χάθαγουεϊ ανέφερε ότι τελικά υποβλήθηκε σε επέμβαση και μόνο μετά το χειρουργείο αντιλήφθηκε πόσο σοβαρό είχε γίνει το πρόβλημα.

«Δεν είχα καταλάβει πόσο πολύ είχε χειροτερέψει η κατάσταση μέχρι που μπόρεσα ξανά να βλέπω κανονικά», δήλωσε.

Όπως είπε, το πρόβλημα είχε επηρεάσει ακόμη και τη νευρική και ψυχολογική της κατάσταση χωρίς να το αντιλαμβάνεται πλήρως εκείνη την περίοδο.

«Από τότε έχω ηρεμήσει πολύ. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόση πίεση μου προκαλούσε», ανέφερε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις πρόσφατες φήμες γύρω από την εμφάνισή της, που κυκλοφόρησαν μετά από δημόσιες εμφανίσεις της και σχολιάστηκαν έντονα στα social media.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle, διέψευσε τις εικασίες ότι είχε κάνει facelift, λέγοντας ότι η αλλαγή στην εικόνα της οφειλόταν απλώς σε ένα χτένισμα με πλεξούδες.

«Δεν πήρα κάποια μεγάλη ιατρική απόφαση. Ήταν απλώς δύο πλεξούδες», δήλωσε.

Παρότι απέρριψε τις σχετικές φήμες, παραδέχθηκε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προχωρήσει κάποια στιγμή σε κάποια αισθητική παρέμβαση.

«Ίσως μια μέρα κάνω facelift», δήλωσε.

