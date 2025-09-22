Η Χαμάς εκτέλεσε τρεις άνδρες με την κατηγορία ότι συνεργάζονταν με το Ισραήλ

Οι αρχές υπό τη Χαμάς στη Γάζα εκτέλεσαν τρεις άνδρες κατηγορούμενους για συνεργασία με το Ισραήλ, όπως ανέφερε Παλαιστίνιος αξιωματούχος. Η ενέργεια αυτή έρχεται καθώς η Χαμάς προσπαθεί να καταστείλει τις αντικαθεστωτικές παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες που λέει ότι υποστηρίζονται από το Ισραήλ.

Δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα και υπό αδιάκοπη ισραηλινή στρατιωτική πίεση, μικρές ομάδες ένοπλων Παλαιστινίων εμφανίστηκαν σε διάφορα σημεία της Γάζας, δραστηριοποιούμενες εναντίον της Χαμάς.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, ένας άνδρας με μάσκα απευθύνει προειδοποίηση σε «όλους τους συνεργάτες», ενώ οι τρεις άνδρες, γονατισμένοι και δεμένοι, κλωτσήθηκαν μπρούμυτα και εκτελέστηκαν μπροστά σε πλήθος. Το Reuters επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό συνέβη στην Πόλη της Γάζας, μέσω αναγνώρισης κτιρίων, βενζινάδικου και οδικού δικτύου.

Οι εκτελέσεις έγιναν την Κυριακή από το «Κοινό Επιχειρησιακό Δωμάτιο της Παλαιστινιακής Αντίστασης», με στόχο να στείλουν «ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής σε όποιον σκεφτεί να συνεργαστεί με την κατοχή».

Αναλυτές σημειώνουν ότι οι εκτελέσεις δείχνουν τον βαθύτατο φόβο της Χαμάς, ειδικά καθώς οι αντίπαλες ομάδες κινούνται πλέον σε περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ και δείχνουν αυξανόμενη απειλή για το κίνημα. Ο πιο γνωστός αντίπαλος είναι ο Yasser Abu Shabab, με βάση τη Ράφα, ο οποίος αρνείται ισραηλινή υποστήριξη, αλλά κάποιες από τις εκτελέσεις σχετίζονται με άνδρες που έχουν δεσμούς με τον οργανισμό του.

Οι ομάδες αντίστασης προσλαμβάνουν πρόσφατα μέλη με εμπειρία στην αστυνομία και την ασφάλεια, προσφέροντας μηνιαίο μισθό 3.000-5.000 σεκέλ ($890-$1.500), ενώ νέες ομάδες εμφανίζονται στη Β. Γάζα και ανατολικά της Χαν Γιουνές, αυξάνοντας την πίεση στη Χαμάς.

Με πληροφορίες από Reuters