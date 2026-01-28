Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Γάζας

Η Χαμάς δηλώνει ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει «το συντομότερο δυνατόν» σε πλήρη μεταβίβαση της διακυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας, με τον εκπρόσωπό της Χάζεμ Κάσεμ να θέτει ως βασική προϋπόθεση την πλήρη επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο, χωρίς «ισραηλινά εμπόδια».

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και η προετοιμασία για την παράδοση της διοίκησης «σε όλους τους τομείς» στην Εθνική Επιτροπή που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου. Επισήμανε, ωστόσο, ότι για να υλοποιηθεί η μεταβίβαση θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής να μπορούν να μεταβούν στη Γάζα.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε να ανοίξει πλήρως και προς τις δύο κατευθύνσεις το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, τονίζοντας ότι αυτό θα πρέπει να γίνει χωρίς παρεμβάσεις από την ισραηλινή πλευρά.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ώρες αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει ποτέ την δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Τρίτης, ο Νετανιάχου απέρριψε τις αναφορές ότι εξετάζει το ενδεχόμενο παλαιστινιακής κρατικής οντότητας στη Γάζα. Είπε ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοια πρόθεση και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει, προσθέτοντας ότι έχει επανειλημμένα μπλοκάρει αντίστοιχες κινήσεις στο παρελθόν.

Για τη Γάζα, ο Νετανιάχου ανέφερε πως το Ισραήλ επικεντρώνεται πλέον σε δύο στόχους, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση του θύλακα.

Αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Νετανιάχου σημείωσε ότι έχει διατυπώσει την ίδια θέση και στον Ντόναλντ Τραμπ, υπό την πίεση του οποίου, όπως είπε, συμφωνήθηκε η κατάπαυση του πυρός