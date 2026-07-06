Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να έτοιμη να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης

Η παλαιστινιακή οργάνωσης, Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα (6/7) ότι είναι έτοιμη να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης του παλαιστινιακού θύλακα, μεταβιβάζοντας σε αυτήν όλες τις διοικητικές αρμοδιότητες.

Σε ανακοίνωσή του, το κυβερνητικό γραφείο Τύπου της Χαμάς γνωστοποίησε ότι ο επικεφαλής της Κυβερνητικής Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης και προσωρινός επικεφαλής κυβερνητικού συντονισμού, Μοχάμεντ Αμπντέλ Χάλικ αλ Φάρα, υπέβαλε την παραίτησή του, ενώ παράλληλα διαλύθηκε η Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεταβίβαση της διοίκησης στην Εθνική Επιτροπή.

«Οι κυβερνητικοί φορείς στη Λωρίδα της Γάζας έχουν επανειλημμένα δηλώσει, με σαφήνεια, την πλήρη ετοιμότητά τους να παραδώσουν τη διακυβέρνηση στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης της Γάζας», αναφέρει η ανακοίνωση.

🚨 The Hamas media office announced: The Chairman of the Governmental Emergency Committee announced his resignation - ahead of the transfer of professional management to the National Committee for Gaza Management. It was noted that employees will continue to fulfill their roles… https://t.co/qjtqPBSA1i — Raylan Givens (@JewishWarrior13) July 6, 2026

Χαμάς: Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες

Η Χαμάς προσθέτει ότι πλέον δεν περιορίζεται μόνο στη διατύπωση της πρόθεσής της, αλλά προχωρά σε «πρακτικά βήματα και στρατηγικές αποφάσεις» που, όπως υποστηρίζει, ανοίγουν τον δρόμο για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την οργάνωση, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διοικητικές και νομικές προετοιμασίες για τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής της διακυβέρνησης της Γάζας. Όπως αναφέρει, οι σχετικές ρυθμίσεις παρουσιάστηκαν επισήμως σε εκπροσώπους των παλαιστινιακών παρατάξεων, της Ανώτατης Επιτροπής Φυλών και Οικογενειών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σε εκπρόσωπο του ΟΗΕ με καθεστώς παρατηρητή.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο Μοχάμεντ Αμπντέλ Χάλικ αλ Φάρα υπέβαλε την επίσημη παραίτησή του, ενώ ανακοινώθηκε και η διάλυση της Κυβερνητικής Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης, ως ένδειξη, κατά τη Χαμάς, της δέσμευσής της για την εφαρμογή των σχετικών συμφωνιών και τη διευκόλυνση της διοικητικής μετάβασης.

BREAKING: Hamas Dissolves Gaza Government After 19 Years in Power



A Hamas official told AFP the group will DISSOLVE the committee that has governed Gaza since it took control from Fatah in 2007.



A nationally accepted figure will oversee operations until the National Committee… pic.twitter.com/l71XIMoDqm — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 6, 2026

Ποιος θα παραμείνει σε κυβερνητικές υπηρεσίας στη Γάζα

Η οργάνωση διευκρίνισε ότι στις κυβερνητικές υπηρεσίες θα παραμείνει μόνο το τεχνικό και επαγγελματικό προσωπικό, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή βασικών υπηρεσιών στους κατοίκους της Γάζας και να αποφευχθεί οποιοδήποτε διοικητικό κενό. Όπως σημειώνει, η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται στον «οδικό χάρτη» που συμφωνήθηκε μεταξύ των παλαιστινιακών παρατάξεων στο Κάιρο.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες είναι «κρατικοί υπάλληλοι» και δηλώνουν έτοιμοι να εργαστούν υπό την ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης της Γάζας, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις και τις οδηγίες της.

Η Χαμάς κάλεσε, τέλος, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επισπεύσουν την ανάληψη των καθηκόντων της νέας επιτροπής, ώστε να αναλάβει το συντομότερο δυνατό τις διοικητικές και εθνικές της αρμοδιότητες, με στόχο τη στήριξη του παλαιστινιακού λαού και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Με πληροφορίες από Sky News Arabia