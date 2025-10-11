Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα - Γενική επιστράτευση με 7.000 μαχητές στους δρόμους της Γάζας

Η Χαμάς έχει ανακαλέσει περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της προκειμένου να επαναφέρει την τάξη και να αποκαταστήσει τον έλεγχο σε περιοχές της Γάζας που εγκατέλειψε πρόσφατα ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, η οργάνωση διόρισε πέντε νέους κυβερνήτες με στρατιωτικό υπόβαθρο, ορισμένοι εξ αυτών πρώην διοικητές ταξιαρχιών της ένοπλης πτέρυγας, για να επιβλέπουν τη διοίκηση των περιοχών.

Η διαταγή κινητοποίησης, σύμφωνα με μαρτυρίες, εστάλη με τηλεφωνήματα και γραπτά μηνύματα που ανέφεραν:

«Κηρύσσουμε γενική επιστράτευση σε απάντηση στο κάλεσμα του εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος, για να καθαρίσουμε τη Γάζα από παράνομους και συνεργάτες του Ισραήλ. Πρέπει να παρουσιαστείτε εντός 24 ωρών στα καθορισμένα σημεία με τους υπηρεσιακούς σας κωδικούς».

Οπλισμένες ομάδες της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε αρκετές συνοικίες, μερικές με πολιτική ενδυμασία, άλλες με τις μπλε στολές της αστυνομίας της Γάζας. Η κίνηση είχε σε μεγάλο βαθμό προβλεφθεί, καθώς η εκεχειρία που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ άφησε πίσω της ένα διοικητικό κενό και αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα μετά τον πόλεμο.

«Τα όπλα μας είναι νόμιμα και θα παραμείνουν όσο συνεχίζεται η κατοχή»

Η ανάληψη εκ νέου του ελέγχου από τη Χαμάς προκαλεί ανησυχία τόσο στο εσωτερικό της Γάζας όσο και διεθνώς. Η κίνηση θεωρείται απάντηση στις αυξανόμενες εμφύλιες εντάσεις μεταξύ ενόπλων ομάδων, αλλά και προληπτική επίδειξη ισχύος ενόψει της δεύτερης φάσης του σχεδίου των ΗΠΑ, που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης, μιλώντας στο BBC, υποστήριξε ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να αφήσει τη Γάζα στο έλεος των ληστών και των πολιτοφυλακών που στηρίζονται από την ισραηλινή κατοχή», προσθέτοντας πως «τα όπλα μας είναι νόμιμα και θα παραμείνουν όσο συνεχίζεται η κατοχή».

Αντίθετα, ένας πρώην αξιωματικός ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής προειδοποίησε για νέο κύκλο εσωτερικής αιματοχυσίας, λέγοντας στο BBC ότι «η Χαμάς δεν έχει αλλάξει· εξακολουθεί να πιστεύει ότι η βία είναι ο μόνος τρόπος να διατηρήσει τη δύναμή της».

