Η γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚαν δηλώνει πως ακόμη «δεν ξέρει ποια είναι»

Μια 24χρονη γυναίκα που δικάζεται στη Βρετανία με την κατηγορία της παρενόχλησης των γονιών της Μαντλίν ΜακΚαν, δήλωσε στο δικαστήριο ότι εξακολουθεί να αμφιβάλλει για το ποια είναι, παρότι οι εξετάσεις DNA έχουν αποδείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με το εξαφανισμένο κορίτσι.

Η Τζούλια Βάντελτ, από το Λούμπιν της Πολωνίας, κατηγορείται ότι παρενοχλούσε την Κέιτ και τον Τζέρι ΜακΚαν από τον Ιούνιο του 2022 έως και τον Φεβρουάριο του 2025, προκαλώντας τους «ανησυχία και ψυχική οδύνη». Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες.

Κατά την κατάθεσή της στο δικαστήριο του Λέστερ τη Δευτέρα, η Βάντελτ είπε ότι έχει ελάχιστες αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία και ότι «το μόνο που θυμάται είναι κακοποίηση» από τον πατριό του παππού της. «Ήμουν εννέα χρονών όταν με κακοποίησε. Το είπα στη γιαγιά μου το 2010, και μου είπε να μην το πω σε κανέναν», ανέφερε.

Ο δράστης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, καταδικάστηκε και εξέτισε ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών. Η εμπειρία, όπως είπε η 24χρονη, την οδήγησε σε αυτοκτονικές σκέψεις και την ώθησε να ζητήσει ψυχολογική βοήθεια το 2020.

«Η ψυχολόγος μού είπε να αναλογιστώ όσα μου συνέβησαν. Συνειδητοποίησα ότι δεν θυμάμαι τίποτα άλλο πέρα από την κακοποίηση», είπε στους ενόρκους. «Οι φίλοι μου θυμούνται όμορφα πράγματα. Εγώ όχι. Έτσι άρχισα να ρωτάω ερωτήσεις, γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ότι δεν υπήρχε τίποτα άλλο στην ιστορία μου».

Η Βάντελτ ισχυρίζεται ότι οι γονείς της αρνήθηκαν να της κάνουν τεστ DNA

Η Βάντελτ είπε ότι άρχισε να αμφισβητεί την ταυτότητά της και να ρωτά τους γονείς της για την παιδική της ηλικία, όμως –όπως κατέθεσε– εκείνοι αρνήθηκαν να της κάνουν τεστ DNA.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η νεαρή γυναίκα άρχισε να ισχυρίζεται το 2022 ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚαν, το κορίτσι που εξαφανίστηκε στην Πορτογαλία το 2007, όταν ήταν τριών ετών. Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν ωστόσο ότι η ταυτότητα της Βάντελτ «δεν αφήνει καμία αμφιβολία»: η εξέταση DNA που έγινε μετά τη σύλληψή της τον Φεβρουάριο του 2025 απέδειξε οριστικά ότι δεν είναι η Μαντλίν.

Στην κατάθεσή της, η 24χρονη περιέγραψε πως έμαθε για την υπόθεση ΜακΚαν όταν νοσηλευόταν το καλοκαίρι του 2022. Τότε, όπως είπε, ο πατέρας της τής αποκάλυψε ότι ο άνδρας που την είχε κακοποιήσει «είχε εμπλακεί σε απαγωγή», κάτι που την έκανε να σκεφτεί ότι ίσως είχε υιοθετηθεί.

Άρχισε να ερευνά βάσεις δεδομένων για εξαφανισμένα παιδιά και, όπως υποστήριξε, «εκεί βρήκα τη Μαντλίν». Η ομοιότητα στην ηλικία και, όπως είπε, ένα σκίτσο υπόπτου με το ίδιο επώνυμο με τον κακοποιητή της, την οδήγησαν να πιστέψει πως μπορεί να είναι η χαμένη κόρη των ΜακΚαν.

«Το μόνο που ήθελα ήταν να μάθω ποια είμαι»

Η Βάντελτ δήλωσε πως δεν παρασύρθηκε από τη δημοσιότητα της υπόθεσης ούτε είχε οικονομικά κίνητρα: «Το μόνο που ήθελα ήταν να μάθω ποια είμαι», είπε χαρακτηριστικά.

Η κατηγορούμενη ανέφερε ακόμη ότι επικοινώνησε με τη βρετανική αστυνομία το 2022 μέσω email, γράφοντας: «Πιστεύω ότι μπορεί να είμαι η Μαντλίν ΜακΚαν». Είπε ότι τότε δήλωσε ως έτος γέννησης το 2001 — δύο χρόνια νωρίτερα από το 2003, όταν γεννήθηκε η Μαντλίν — υποστηρίζοντας πως τα επίσημα έγγραφα της ταυτότητάς της «ενδέχεται να είναι πλαστά».

Η Μαντλίν ΜακΚαν / Φωτ: Getty Images

Η δίκη συνεχίζεται στο Δικαστήριο του Λέστερ, με ακόμη μία κατηγορούμενη, την 61χρονη Κάρεν Σπραγκ από το Κάρντιφ, να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες.

Η 24χρονη περιέγραψε επίσης ότι αρχικά δεν είχε σκοπό να επικοινωνήσει απευθείας με την οικογένεια ΜακΚαν, καθώς φοβόταν ότι θα τους προκαλούσε ψεύτικες ελπίδες. «Γενικά, αν το παιδί κάποιου αγνοείται, θα υπέθετα ότι είναι οδυνηρό να λάβει μια πληροφορία που μπορεί τελικά να αποδειχθεί ψευδής», είπε.

«Ήθελα να ελέγξω τα πάντα πρώτα, προτού έρθω σε επαφή με τους γονείς της Μαντλίν. Δεν ήθελα να τους προκαλέσω στενοχώρια ή ψεύτικη ελπίδα», πρόσθεσε.

H Βάντελτ πίστευε ότι η αστυνομία δεν είχε πραγματικό ενδιαφέρον για την υπόθεση ΜακΚαν

Ωστόσο, αργότερα αποφάσισε να επικοινωνήσει με τους Κέιτ και Τζέρι ΜακΚαν, καθώς, όπως είπε, πίστευε ότι η αστυνομία δεν είχε πραγματικό ενδιαφέρον να βρει τη χαμένη τους κόρη. «Νόμιζα ότι τους είχαν παραπλανήσει», κατέθεσε.

Στο δικαστήριο ειπώθηκε ότι η Βάντελτ ήρθε σε επαφή με την Ομάδα Έρευνας Operation Grange της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, που ερευνά εδώ και χρόνια την εξαφάνιση της Μαντλίν στην Πορτογαλία το 2007.

Η υπόθεση ΜακΚαν παραμένει άλυτη σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την εξαφάνιση της τρίχρονης, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στο Αλγκάρβε. Οι γονείς της, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚαν, δεν έχουν πάψει να ζητούν πληροφορίες και να στηρίζουν τις έρευνες, παρά τις αλλεπάλληλες ψευδείς μαρτυρίες και θεωρίες που έχουν κυκλοφορήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Η Τζούλια Βάντελτ, που εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν θυμάται ουσιαστικά τίποτα από την παιδική της ηλικία, παραδέχθηκε στο δικαστήριο πως «εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις» για το παρελθόν της και την ταυτότητά της.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί μέσα στην εβδομάδα, με τις καταθέσεις να επικεντρώνονται στο κατά πόσο οι ενέργειες της 24χρονης συνιστούν σκόπιμη παρενόχληση των γονιών της Μαντλίν ΜακΚαν.

Με πληροφορίες από BBC