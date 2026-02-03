Η Google φέρεται να βοήθησε Ισραηλινό στρατιωτικό με AI για ανάλυση εικόνων από drones

Η Google φέρεται, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Washington Post, να παραβίασε τους ίδιους της τους κανόνες δεοντολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη το 2024, βοηθώντας Ισραηλινό στρατιωτικό να χρησιμοποιήσει AI για την ανάλυση βίντεο από drones επιτήρησης.

Τα παραπάνω έκανε γνωστά -με καταγγελία- του ένας πληροφοριοδότης δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος κατέθεσε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και εξετάστηκε από τη Washington Post.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τεχνολογία Gemini AI της Google χρησιμοποιήθηκε από το αμυντικό σύστημα του Ισραήλ, σε μια περίοδο που η εταιρεία, δημοσίως τουλάχιστον, προσπαθούσε να αποστασιοποιηθεί από τον ισραηλινό στρατό, μετά από εσωτερικές αντιδράσεις εργαζομένων για συμβόλαια με την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Google: Το αίτημα από email των Αμυντικών Δυνάμεων Ισραήλ

Τον Ιούλιο του 2024, το τμήμα cloud της Google έλαβε αίτημα τεχνικής υποστήριξης από χρήστη που χρησιμοποιούσε email των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF). Το όνομα που εμφανιζόταν αντιστοιχούσε σε εργαζόμενο της ισραηλινής εταιρείας τεχνολογίας CloudEx, η οποία -σύμφωνα με την καταγγελία- λειτουργεί ως εργολάβος των IDF.

Το αίτημα ζητούσε βοήθεια ώστε το Gemini να γίνεται πιο αξιόπιστο στον εντοπισμό αντικειμένων σε εναέρια βίντεο, όπως drones, τεθωρακισμένα οχήματα και στρατιώτες. Εσωτερικά έγγραφα δείχνουν ότι στελέχη της Google απάντησαν, έκαναν προτάσεις και πραγματοποίησαν δοκιμές.

Την ίδια περίοδο, οι δημόσιες Αρχές Τεχνητής Νοημοσύνης της Google ανέφεραν ρητά ότι η εταιρεία δεν θα χρησιμοποιούσε AI για όπλα ή για επιτήρηση που παραβιάζει διεθνώς αποδεκτούς κανόνες. Η καταγγελία υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη χρήση ερχόταν σε άμεση αντίθεση με αυτές τις δεσμεύσεις.

Η απάντηση της Google για τις καταγγελίες συνεργασίας με το Ισραήλ

Ο πληροφοριοδότης υποστηρίζει επίσης ότι, επειδή οι αρχές αυτές περιλαμβάνονταν και σε επίσημες καταθέσεις της εταιρείας προς τις αρχές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Google παραπλάνησε επενδυτές και ρυθμιστικούς φορείς, παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί κινητών αξιών.

«Πολλά από τα project μου στη Google περνούσαν από εσωτερικό έλεγχο ηθικής της AI, μια διαδικασία αυστηρή και σοβαρή», δήλωσε ο πρώην εργαζόμενος, υπό καθεστώς ανωνυμίας. «Όμως όταν επρόκειτο για το Ισραήλ και τη Γάζα, ίσχυσε το ακριβώς αντίθετο. Υπήρχε ένα ξεκάθαρο διπλό μέτρο».

Εκπρόσωπος της Google αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ουσιαστική παραβίαση, καθώς η χρήση των υπηρεσιών AI από τον συγκεκριμένο λογαριασμό ήταν πολύ περιορισμένη.

«Απαντήσαμε σε ένα γενικής φύσης ερώτημα, όπως θα κάναμε για οποιονδήποτε πελάτη, χωρίς να προσφέρουμε επιπλέον τεχνική υποστήριξη», ανέφερε η εταιρεία. Σύμφωνα με τη Google, ο λογαριασμός είχε μηνιαία δαπάνη μικρότερη από μερικές εκατοντάδες δολάρια, κάτι που, όπως υποστηρίζει, καθιστά αδύνατη τη «σημαντική» χρήση AI.

CloudEx, Nimbus και οι διαμαρτυρίες

Η CloudEx ήταν το 2024 χορηγός του συνεδρίου «IT for IDF», όπου Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξήραν τον ρόλο του cloud computing στις επιχειρήσεις στη Γάζα. Η Google, μαζί με την Amazon, έχει υπογράψει το συμβόλαιο Project Nimbus, ύψους 1,2 δισ. δολαρίων, για παροχή cloud υπηρεσιών στο ισραηλινό κράτος. Παρόμοιες συνεργασίες διατηρεί και η Microsoft.

Τα τελευταία χρόνια, εργαζόμενοι σε Google, Amazon και Microsoft έχουν διαμαρτυρηθεί έντονα για αυτές τις συνεργασίες. Τον Απρίλιο του 2024, η Google απέλυσε περισσότερους από 50 εργαζόμενους μετά από καθιστικές διαμαρτυρίες σε γραφεία της εταιρείας.

Το 2018, μετά από αντιδράσεις εργαζομένων για συμβόλαιο με το Πεντάγωνο, η Google είχε θεσπίσει κανόνες που απέκλειαν τη χρήση AI σε όπλα και μαζική επιτήρηση. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2025, η εταιρεία αναθεώρησε αυτές τις αρχές, αφαιρώντας ρητές απαγορεύσεις και δηλώνοντας ότι πρέπει να προσαρμοστεί στον «παγκόσμιο ανταγωνισμό AI» για να βοηθήσει δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις.

Η καταγγελία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αποκαλύψεων για τον ρόλο αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών στον πόλεμο στη Γάζα. Σύμφωνα με το Ισραήλ, περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει πάνω από 71.000 νεκρούς Παλαιστίνιους, χωρίς διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Με πληροφορίες από Washington Post