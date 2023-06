Η Γκουίνεθ Πάλτροου λανσάρει «σοκολάτα με τη γεύση του αιδοίου της»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μετά το κερί που κυκλοφόρησε με άρωμα του αιδοίου της, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και μια σειρά από σοκολάτες, με έμπνευση από το διάσημο κερί «This Smells Like My Pooshy».

Η Γκουίνεθ Πάλτροου φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχει καταθέσει ήδη τα απαραίτητα έγγραφα για για την κυκλοφορία της σοκολάτας με γεύση αιδοίου.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλούνται διάφορα sites η Γκουίνεθ Πάλτροου θα ονομάσει τη σειρά με τις σοκολάτες της «This Tastes Like My Vagina», δηλαδή αυτό έχει γεύση σαν το αιδοίο μου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θέλει να μπορεί να πουλά μέσω του site της Goop τις σοκολάτες με γεύση του αιδοίου της, εξ ου και η κίνηση της για την νέα σειρά.

Σύμφωνα με τη Sun, τα έγγραφα κατατέθηκαν στο Γραφείο Εμπορικών Σημάτων και Ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ και οι αρμόδιοι επί του παρόντος εξετάζουν τα έγγραφα. Η σειρά της Γκουίνεθ Πάλτροου θα καλύπτει τις γεύσεις «καραμέλα και σοκολάτα».

Το 2020, η Γκουίνεθ Πάλτροου έγινε πρωτοσέλιδο όχι για μία υποκριτική της ερμηνεία αλλά για την κυκλοφορία μιας σειράς κεριών με τίτλο «This Smells Like My Pooshy». «Αυτό μυρίζει σαν το αιδοίο μου» μέσω της επωνυμίας της, Goop.

Σύντομα το κερί έγινε το αγαπημένο των φανς της και τα αποθέματα εξαντλήθηκαν. Η ίδια μιλώντας για το κερί της είχε αποκαλύψει ότι το είχε φτιάξει για να αμφισβητήσει την ιδέα ότι «οι γυναίκες έχουν μάθει να ντρέπονται για το σώμα τους».

«Αν ανάψεις απλώς ένα κερί που γράφει This Smells Like My Vagina και το βάλεις στο τραπεζάκι του σαλονιού, είναι κάπως μια πανκ ροκ κίνηση», πρόσθεσε.

Το 2021 όμως λίγο έλειψε να πάρει φωτιά το σπίτι μιας γυναίκας όταν άναψε το κερί από τη σειρά της Γκουίνεθ Πάλτροου.

Η Jody Thompson είχε κερδίσει το προϊόν Goop σε ένα διαδικτυακό κουίζ και ισχυρίζεται ότι το κερί «έσκασε» και άναψε μία φλόγα 50 εκ. όταν προσπάθησε να το ανάψει.

Εκπρόσωπος της Goop είπε στο Metro τότε ότι «Είμαστε σε επαφή με τη γυναίκα για να δούμε αν ακολούθησε τις συγκεκριμένες οδηγίες πυρασφάλειας που περιλαμβάνονται στο κερί, όπως το κόψιμο του φυτιλιού και το να μην το καίει για πάνω από δύο ώρες.

»Στη Goop, ελέγχουμε τα προϊόντα που πουλάμε και θέτουμε την ασφάλεια των πελατών ως προτεραιότητα, επομένως έχουμε ειδοποιήσει τον κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ζήτημα και επικοινωνήσαμε μαζί της για να της στείλουμε μερικά προϊόντα Goop».