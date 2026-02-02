Η Γκίλφοϊλ προανήγγειλε επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα - «Γνωρίζω ότι θα έρθει»

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ με ομώνυμο τίτλο «Melania», γνωστοποίησε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να επισκεφθεί τη χώρα μας.

«Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι» ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σε ό,τι αφορά στη Μελάνια Τραμπ και την πιθανή επίσκεψή της Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, διευκρίνισε σχετικά: «Ελπίζω να έρθει (η Μελάνια)».

Τι είπε για τη Μελάνια Τραμπ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Είναι μια τόσο απίστευτη τιμή, η εκπληκτική Πρώτη Κυρία, πιστεύω η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η Μελάνια Τραμπ είναι μια αγαπημένη μου φίλη, μια απίστευτη μητέρα, μια σπουδαία σύζυγος και πραγματικά μια λαμπρή Πρώτη Κυρία.Έχει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά, για τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και ήθελα να μπορέσω να αναδείξω απόψε τι κατάφερε να πετύχει, και ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει από τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ».

Ευχαρίστησε επίσης τους συντελεστές και, δη, τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξή του:«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, χάρη σε εκείνη, τον δικηγόρο Mark Beckman και τον Brett Ratner, που κατάφεραν να το διοργανώσουν αυτό, και για την αγάπη και την υποστήριξη του απίστευτου 45ου και 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, που στηρίζει τη σύζυγό του όπως κάνει με όλες τις γυναίκες, όπως εμένα, ως την πρώτη γυναίκα πρέσβη στην εκπληκτική Ελληνική Δημοκρατία.