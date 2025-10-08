Η Γερμανίδα δήμαρχος που βρέθηκε μαχαιρωμένη υπέδειξε ως δράστιδα την κόρη της

Η Γερμανίδα δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ, που βρέθηκε μαχαιρωμένη, υπέδειξε ως δράστιδα, τη 17χρονη κόρη της.

Η 57χρονη νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε, έχει διαφύγει τον κίνδυνο και αφού ανέκτησε τις αισθήσεις της, κατηγόρησε τη 17χρονη θετή της κόρη, για τον τραυματισμό της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, η αστυνομία κατέληξε γρήγορα στο συμπέρασμα ότι η επίθεση έλαβε χώρα στο σπίτι της και την ώρα του εγκλήματος, στο σπίτι βρίσκονταν ο υιοθετημένος γιος της και η υιοθετημένη κόρη της.

Επικεφαλής της αστυνομίας, αναφέρει, ότι το θύμα ανακρίθηκε το περασμένο βράδυ στο νοσοκομείο. Κατά την ανάκριση, κατηγόρησε την κόρη της. Ο τόπος του εγκλήματος ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία, το υπόγειο του σπιτιού.

Τι συνέβη στο σπίτι της Γερμανίδας δημάρχου, μετά την επίθεση

Εκπρόσωπος της αστυνομίας περιέγραψε, ότι η 17χρονη κόρη της δημάρχου ενημέρωσε την αστυνομία για «ένα έκτακτο περιστατικό», το μεσημέρι της Τρίτης και πως η μητέρα της είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια μιας ληστείας.

Σύντομα διαπιστώθηκε, ότι η Στάλτσερ έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. «Η ζωή της δεν κινδυνεύει πλέον», ξεκαθάρισε εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Ο αρμόδιος για την υπόθεση εισαγγελέας δήλωσε: «Με βάση τα στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος, υποθέτουμε ότι η κόρη είναι υπεύθυνη για τους τραυματισμούς». Από νομικής άποψης, θεωρεί πλέον την υπόθεση ως «επικίνδυνη σωματική βλάβη». Αλλά όχι ως απόπειρα δολοφονίας.

Η Στάλτσερ εξελέγη τον προηγούμενο μήνα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έσπευσε να καταδικάσει το «ειδεχθές έγκλημα», προτού ακόμη η αστυνομία προβεί σε ανακοινώσεις.

Νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ματίας Μιρς εξέφρασε την ελπίδα ότι η Στάλτσερ θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή, λίγο πριν ανακοινωθεί, ότι η δήμαρχος ανέκτησε τις δυνάμεις της.