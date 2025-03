Η Γερμανία «ξεκλειδώνει» δισεκατομμύρια για τον στρατό της – Κίνηση ορόσημο για την Ευρώπη

Καθώς η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να επιδιώκει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία -η οποία μπορεί τελικά να είναι πιο ευνοϊκή για τη Μόσχα παρά για το Κίεβο- οι Ευρωπαίοι, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, επικεντρώνονται στη δική τους στρατιωτική ισχύ και χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γερμανία.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας, γνωστές ως Bundeswehr, υπήρξαν θύμα πολυετούς υποεπένδυσης - αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει. Ο υποψήφιος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για τη Γερμανία να επενδύσει στον στρατό της, σε επίπεδα που δεν έχει ξαναδεί από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Από τα μέσα της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, οι στρατιωτικές δαπάνες της Γερμανίας ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν μειωθεί δραματικά. Με αποκορύφωμα το 4,9% το 1963, έπεσε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο το 2005, μόλις στο 1,1%. Μόλις πρόσφατα, το 2024, η Γερμανία έφτασε το όριο του ΝΑΤΟ για δαπάνες 2% για την άμυνα - σηματοδοτώντας την πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 30 χρόνια.

Η Γερμανία μόλις πέρασε μια σημαντική μεταρρύθμιση στο συνταγματικό της φρένο χρέους, «ξεκλειδώνοντας» δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNN, σε μια περίοδο 10 ετών οι στρατιωτικές δαπάνες της Γερμανίας αναμένεται να φτάσουν το 3,5% του ΑΕΠ, περίπου 600 δισ. ευρώ.

Η πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 ήταν μια σεισμική στιγμή για την Ευρώπη. Ο πόλεμος είχε επιστρέψει και η εκτόνωση που υπήρχε από την πτώση του Σιδηρού Παραπετάσματος είχε τελειώσει. Στο Βερολίνο, έδωσε το έναυσμα για την περίοδο που είναι γνωστή στα γερμανικά ως «Zeitenwende» - ή «σημείο καμπής». Στην πραγματικότητα, ήταν η αρχή της προσπάθειας για την εκ νέου αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.

Ο Όλαφ Σολτς, ο απερχόμενος πλέον καγκελάριος της Γερμανίας, δήλωσε ότι η χώρα χρειαζόταν μια νέα πολιτική άμυνας και ασφάλειας - και ότι η Bundeswehr χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή. Ίδρυσε ένα εφάπαξ ταμείο 100 δισ. ευρώ για «ολοκληρωμένες επενδύσεις» στην Bundeswehr. Για να γίνει αυτό, ο Όλαφ Σολτς έπρεπε ουσιαστικά να τροποποιήσει το σύνταγμα της χώρας.

Παρόλο που αυτό το ταμείο ήταν ευπρόσδεκτο, η εφαρμογή της πολιτικής ήταν ανιαρή, και οι κυβερνητικές διαμάχες και οι εσωτερικές διαμάχες οδήγησαν τελικά στο να χάσει ο Σολτς τη δουλειά του. Ο Φρίντριχ Μερτς επιδιώκει τώρα να υπερφορτώσει το «Zeitenwende».

Ο Sudha David-Wilp, ανώτερος συνεργάτης στο German Marshall Fund of the United States, ένα think tank, δήλωσε στο CNN ότι «ο Μερτς και ο συνασπισμός του πρέπει να το επιταχύνουν αυτό. «Υπάρχει τώρα μεγάλος ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων και η σκληρή ισχύς είναι το νόμισμα της διεθνούς πολιτικής» υποστήριξε.

Γηρασμένη πολεμική δύναμη η Γερμανία

Μπορεί ο Μερτς να δεσμεύεται να ενισχύσει την προβαλλόμενη στρατιωτική ισχύ της Γερμανίας και να θέσει την άμυνά της σε πιο ασφαλή βάση, αλλά μια έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτρόπου για τις Ένοπλες Δυνάμεις, Εύα Χεγκλ, υποδεικνύει ότι η δουλειά που πρέπει να γίνει είναι σημαντική.

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, περιέγραφε ότι η Bundeswehr δεν εκπληρώνει τους στόχους στρατολόγησης, έχει μια γηρασμένη πολεμική δύναμη, με ελλείψεις σε στρατώνες και βασικές υποδομές. Απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους κατά την παρουσίασή της, είπε ότι «η Bundeswehr εξακολουθεί να έχει πολύ λίγα από όλα».

Το 2018, η Γερμανία δεσμεύτηκε να ενισχύσει τις μόνιμες δυνάμεις της σε 203.000 μέχρι το 2025 -μια ημερομηνία-στόχος που αργότερα αναθεωρήθηκε στο 2031. Όπως αναφέρει η έκθεση, «η Bundeswehr απέτυχε και πάλι να επιτύχει τον αρχικό της στόχο». Η Εύα Χεγκλ ανέφερε ότι η τρέχουσα δύναμη μάχης της Bundeswehr ανέρχεται σε 181.174 άτομα προσωπικό.

Η έκθεση Χεγκλ υπογράμμισε επίσης την ηλικία θητείας του στρατού, λέγοντας ότι οι στρατιώτες και οι γυναίκες «γερνούν όλο και περισσότερο», Ο μέσος όρος ηλικίας το 2019 ήταν 32,4 έτη, αλλά τώρα έχει αυξηθεί στα 34 έτη. Ίσως το πιο καταδικαστικό τμήμα της έκθεσης συνοδεύτηκε από ένα συνημμένο νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται 67 δισ. ευρώ για έργα υποδομής, περιγράφοντας στρατώνες και ακίνητα σε «σε καταστροφική κατάσταση».

Υπέρ των στρατιωτικών δαπανών η συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης της Γερμανίας

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD τον Μάρτιο, το 66% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι σωστό να αυξηθούν οι δαπάνες για την άμυνα και την Bundeswehr, ενώ το 31% δήλωσε ότι οι δαπάνες πρέπει να παραμείνουν οι ίδιες ή να μειωθούν περαιτέρω.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι το 59% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η Γερμανία θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά το χρέος της, προκειμένου να «ανταπεξέλθει στα επερχόμενα καθήκοντα, ιδίως στην άμυνα και τις υποδομές».

Καθώς ο Μερτς ξεκινά την αναστροφή του γερμανικού κολοσσού, είναι βέβαιος ότι βάζει τη Γερμανία στο σωστό δρόμο προς ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον. «Η Γερμανία επέστρεψε. Η Γερμανία συμβάλλει σημαντικά στην υπεράσπιση της ελευθερίας και της ειρήνης στην Ευρώπη», δήλωσε πριν από μία εβδομάδα στο Βερολίνο.

Με πληροφορίες από CNN