Η Γερμανία σταματά την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ λόγω Γάζας

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι σταματά την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ, εφόσον αυτός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή.

Η απαγόρευση περιλαμβάνει την παράδοση ανταλλακτικών για άρματα μάχης και άλλου αμυντικού υλικού, και θα ισχύει «μέχρι νεωτέρας», όπως δήλωσε την Παρασκευή ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Η απόφαση συνδέεται με την ενέργεια του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιδιώξει έγκριση για στρατιωτική κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

«Η γερμανική κυβέρνηση παραμένει βαθιά ανήσυχη για τη συνεχιζόμενη ταλαιπωρία του άμαχου πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας», τόνισε ο Μερτς. «Με την προγραμματισμένη επίθεση, η κυβέρνηση του Ισραήλ φέρει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη από πριν για την παροχή βοήθειας σε αυτούς».

Η απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς η Γερμανία υπήρξε παραδοσιακά από τους πιο στενούς συμμάχους του Ισραήλ, λόγω της ιστορικής της ευθύνης που απορρέει από το Ολοκαύτωμα.

Ο Μερτς επανέλαβε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αν περαιτέρω επιθέσεις στη Γάζα μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου εξάλειψης της Χαμάς.

