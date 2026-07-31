Η Γερμανία παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους μετά τα γεγονότα στη Θέουτα

Μετά τη μαζική άφιξη πολλών χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα, η Γερμανία ετοιμάζεται να παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους.

Όπως προανήγγειλε ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU), η κυβέρνηση θα διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά τον Σεπτέμβριο, οπότε και επρόκειτο να παύσει η ισχύς του μέτρου.

Παράλληλα, το συνδικάτο των αστυνομικών κρίνει ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν επιπλέον μέτρα, την ώρα που η Αριστερά ζητά η Γερμανία να δεχτεί μετανάστες από τον ισπανικό θύλακα.

Γερμανία: Ο Ντόμπριντ δεν διευκρίνισε για πόσο καιρό θα ισχύσει η παράταση των ελέγχων

«Θα επεκτείνουμε την εφαρμογή των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και μετά τον Σεπτέμβριο. Για να διατηρηθούν οι επιτυχίες που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, πρέπει να διατηρηθούν ευέλικτοι και προσαρμοσμένοι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα», δήλωσε ο Ντόμπριντ.

Παρ' όλα αυτά, δεν εξήγησε για πόσο καιρό θα παραταθούν οι έλεγχοι, οι οποίοι είναι σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024.

«Η κατάσταση στη Θέουτα καταδεικνύει την ασταθή φύση της παράνομης μετανάστευσης», πρόσθεσε ο υπουργός, αναφερόμενος στην άφιξη δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα.

Στη δική του τοποθέτηση για το ίδιο θέμα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέφερε ότι η Ισπανία «πρέπει το συντομότερο δυνατό να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση» και συγχρόνως επαίνεσε την απόφαση της Μαδρίτης «να μην επιτρέψει στους παράνομους μετανάστες την είσοδο στην ευρωπαϊκή ήπειρο», ζητώντας από το Μαρόκο «να δεχτεί αμέσως πίσω τους παράνομους μετανάστες».

Γερμανική Ένωση Αστυνομικών για Θέουτα: «Η κατάσταση δείχνει ότι η παράνομη μετανάστευση δεν έχει σε καμία περίπτωση τελειώσει»

Μετά τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα, η Γερμανική Ένωση Αστυνομικών (GdP) κάνει λόγο για πιθανή αύξηση των προσπαθειών παράνομης εισόδου στη Γερμανία.

«Η κατάσταση δείχνει επίσης ότι η παράνομη μετανάστευση δεν έχει σε καμία περίπτωση τελειώσει. Βλέπουμε τώρα ότι τα πράγματα μπορούν, από τη μία στιγμή στην άλλη, να ξαναρχίσουν», δήλωσε στην εφημερίδα Tagesspiegel ο πρόεδρος του τμήματος Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της GdP.

Κατά τον ίδιο, η προστασία των γερμανικών συνόρων θα διασφαλιστεί με την επέκταση των δυνατοτήτων της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, αναφερόμενος στην εισαγωγή τεχνολογίας drone, τεχνολογίας αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας, σύγχρονων περιπολικών οχημάτων και ολοκληρωμένων κινητών και ευέλικτων συνοριακών ελέγχων, με τη μορφή σπονδυλωτών λύσεων.

Κάλεσε, δε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσουν «πολύ γρήγορα» σε κοινή δράση και να υποστηρίξουν την Ισπανία στη διαχείριση της κρίσης με «όλα τα απαραίτητα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ